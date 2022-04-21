Polonya basını 'Ukrayna Savaşı'nın kazananı Türkiye' dedi: Erdoğan isterse 'şah ve mat' der

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sırasında saldırıların durması için ve insani koridorların açılması için kritik bir rol üstlenen Türkiye'ye, Avrupa basınının övgüsü sürüyor. Polonya merkezli Dziennik gazetesi, "Savaşın kazananı Türkiye" başlığını atarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği rol için ise "İsterse şah ve mat der" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki uzlaştırmacı rolü, Avrupa basınında gündem olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin diplomatik başarılarına vurgu yapılan son adres, Polonya merkezli Dziennik gazetesi oldu.'UKRAYNA SAVAŞI'NIN KAZANANI TÜRKİYE'Türkiye'nin her iki ülke ile olan yakın ilişkilerine vurgu yapılan gazetede, 'Ukrayna'daki savaşın kazananı Türkiye.' manşeti atıldı.'ERDOĞAN İSTERSE ŞAH VE MAT DER'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstlendiği rol için ise 'İsterse şah ve mat der' ifadelerine yer verilen haberde, Moskova'da batan kruvazörün ardından Türkiye'nin Karadeniz'de en güçlü donanma haline geldiği belirtildi.Polonya basını, tüm dünyanın Ukrayna ile meşgul olduğu sırada, Türkiye'nin bölgesel faaliyetlerine (Irak ve Karabağ) de aralıksız devam ettiği vurgulandı.