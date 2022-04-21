İstanbul Gaziosmanpaşa'da patlama! Polis inceleme başlattı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir binada patlama meydana geldi. TÜGVA'nın bulunduğu binanın yanında yaşanan patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.

Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın da bulduğu binanın yanında patlama meydana geldi.Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında TÜGVA bulunan 5 katlı bir binanın yanında saat 06.30 sıralarında patlama meydana geldi.Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.