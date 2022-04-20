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Sporcularla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Sporun Yıldızları İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Sporcularla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ekleme: 20.04.2022 - 20:50 Güncelleme: 20.04.2022 - 21:11 / Editör: Ozge Selin
Sporcularla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Ankara'da 'Sporun Yıldızları İftar Programı'nda konuştu.

'TÜRKİYE SPORDA DA MAKUS TALİHİNİ YENMİŞTİR'

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'Türkiye sporda da makus talihini yenmiştir. Ülkemizin başarı grafiği tüm branşlarda yükseliyor.

Olimpiyatlarda yakalanan ivmenin devam edeceğini görüyoruz. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız adlarını bir kez daha altın harflerle tarihe yazdırdılar.

Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir. Sabırla, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır. Sizlerin ve hocalarımızın emekleri yanı sıra devletimizin verdiği destek ve teşviklerin de önemli katkısı bulunuyor.

Kaynakların verimli kullanımı ve ihtiyaçların doğru tespiti başarıyı ortaya çıkaran temel bileşenlerdir.

'SEFERBERLİK RUHUYLA ÇALIŞIYORUZ'

Eskiden sadece birkaç şehrimize mahsus olan büyük kapasiteli modern statlar, kayak pistleri ve diğer tesisler bugün Anadolu'nun dört bir yanına yayılmımş durumdadır. Bu doğrultuda adeta bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Sporda tesisleşme devrimi geldiğimiz seviyenin yapı taşı.

Sizler de gençlerimize ilham kaynağı oluyorsunuz. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece önümüzdeki yıllarda daha fazla madalya kazanacağımızı ümit eidyorum. Zirveye giden zorlu süreçte tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere bizler de sizlerin yanında yürümeye devam edeceğiz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda da daha büyük başarılara birlikte imza atacağız. Sizlere inanıyor ve sizlere güveniyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.'
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