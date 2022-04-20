Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hâle getirildi!
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Kahraman komandolar, yine saldırı hazırlığına geçen teröristleri engelledi.
Bu kez 3 bölgede de başarılı operasyonlar yapıldı.
9 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.
'Hendeklere gömmeye devam edeceğiz'
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ayrıca, “Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz.” denildi.