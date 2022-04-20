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Beyaz Gazete
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Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hâle getirildi!

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Ekleme: 20.04.2022 - 15:57 Güncelleme: 20.04.2022 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hâle getirildi!
Kahraman komandolar, yine saldırı hazırlığına geçen teröristleri engelledi.

Bu kez 3 bölgede de başarılı operasyonlar yapıldı.

9 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.

'Hendeklere gömmeye devam edeceğiz'
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ayrıca, “Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz.” denildi.
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