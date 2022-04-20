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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!

İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. İstanbul Boğazı'nın kuzey kesimlerdeki sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine kapatıldığı öğrenildi.

Ekleme: 20.04.2022 - 10:18 Güncelleme: 20.04.2022 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!
İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kuzeyden güneye geçişlerin saat 02.00 itibarıyla güneyden kuzeye geçişlerin ise saat 06.15 itibarıyla gemi trafiğine kapatıldığı bilgisine yer verildi.

Yapılan açıklamaya göre Boğaz, gemi trafiğine kuzeydeki sis bulutları nedeniyle kapatılmış.

Boğaz trafiğinin ne zaman normale döneceğine yönelik henüz açıklama yapılmadı.
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