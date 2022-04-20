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Baykar yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA test uçuşunda...

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA)'nın yeni görüntüleri paylaşıldı. Uzmanlar, sadece askeri değil sivil alanda da kullanılabilecek DİHA’nın ihracat rekoru kırabileceği görüşünde.

Ekleme: 20.04.2022 - 09:20 Güncelleme: 20.04.2022 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Baykar yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA test uçuşunda...
Baykar Savunma tarafından milli ve özgün üretilen keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA)'nın yeni görüntüleri paylaşıldı.

İlk kez TEKNOFEST 2021'de görücüye çıkan Bayraktar DİHA önemli kazanımları da beraberinde getirecek. Uzmanlar, sadece askeri değil sivil alanda da kullanılabilecek DİHA'nın ihracat rekoru kırabileceği görüşünde.

Türkiye İHA ve SİHA sistemlerinde sadece dünyanın konuştuğu bir platform ve altyapı kurmakla kalmadı, aynı zamanda bu oluşturduğu ekosistemin diğer ihtiyaçlara göre ürünler ortaya koyabilmesinin de önünü açtı.

Daha net bir ifadeyle Türkiye, yerli ve milli SİHA hikayesinde başrolde olan Bayraktar TB-2 ile yetinmek yerine, ondan gelen bilgi birikimini TB-3, Akıncı, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) ve Milli İnsansız Muharip Uçak projelerine aktararak yola devam etti.

Baykar yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA test uçuşunda...

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

TEKNOFEST 2021'de ilk kez görücüye çıkan Bayraktar DİHA'nın yeni görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

DİKEY İNİŞ-KALKIŞ YAPABİLİYOR

Bayraktar DİHA, bulut altı insansız hava aracı olarak tanımlanan sınıfta yer alıyor. Otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçiyor ve bu kısımda sadece yakıt motorunu aktif olarak kullanıyor.

Baykar yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA test uçuşunda...

Diğer platformlardan farklı olarak iniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı yöntemi tercih edebiliyor.

Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan DİHA ile ilgili konuyu şöyle özetlemişti: “TSK'nın elinde çok ciddi seviyede ve farklı klasmanlarda platformlar var. TB-2, ANKA, Akıncı, Aksungur, ATAK helikopterleri ve savaş uçakları ilk akla gelenler. Bu gruba TB-3, milli savaş uçağı, insansız milli savaş uçağı gibi oyuncular da gelecek.

Tüm bunları TSK'nın müşterek harekat kabiliyeti üzerinden ele almak gerekiyor. Ağ merkezli bir sistemle söz konusu platformların hepsinin haberleştiğini düşünün. Bunlara kimi zaman karada topçuların, denizde savaş gemilerimizin dahil olduğunu hayal edin. Çok büyük bir keşif-istihbarat ve vuruş gücüne erişiyorsunuz.

Baykar yeni görüntüleri paylaştı! Bayraktar DİHA test uçuşunda...

Bu nedenle Bayraktar DİHA'nın muharip gücünün olmaması onun etkisini azaltmıyor. Aksine bu şekilde bir hava aracına olan ihtiyacımızı son derece güçlü bir şekilde gidermiş oluyor.

Bulut altı araçların en önemli özelliklerinden biri de hem askeri hem sivil alanlarda kullanılabilmeleri. Bu nedenle Bayraktar DİHA'yı rüzgar türbinlerinin gözetlenmesinde, stratejik enerji tesislerinin korunmasında, bir üniversitenin eğitimlerinde ya da tarım arazilerinin denetiminde görebilirsiniz.

Kullanım alanının çok fazla olması, bununla birlikte görev için etkili ve ucuz bir sistem olarak öne çıkması Bayraktar DİHA'ların ihracat şansını artıracak etmenler. Bu nedenle TB-2'de ya da örneğin Akıncı'da yakalayacağımız ihracat başarısının çok daha fazlasını Bayraktar DİHA ile yaşayabilir ve bu alandaki ihracat rekorumuzu kırabiliriz.”
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