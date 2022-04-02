  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukraynalı müzakereci duyurdu! 'Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşecek'

Rusya-Ukrayna savaşının barış yolu ile çözülmesi için İstanbul'daki müzakerelerin ardından Ukrayna'dan yeni bir son dakika açıklaması geldi. Ukrayna, "Barış anlaşması taslakları Putin-Zelenski görüşmesine hazır" dedi. Ukraynalı müzakereci, Putin ve Zelenski görüşmesinin büyük olasılıkla Türkiye'de olacağını açıkladı.

Ukraynalı müzakereci duyurdu! 'Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşecek'
Ekleme: 2.04.2022 - 22:15 Güncelleme: 2.04.2022 - 22:52 / Editör: Ozge Selin
Ukraynalı müzakereci duyurdu! 'Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşecek'
Rusya-Ukrayna müzakerelerinde, 'Putin-Zelenski yüz yüze görüşecek mi?' sorusu sıcaklığını korurken Ukrayna'dan son dakika açıklaması geldi. Ukrayna, barış anlaşması taslaklarının görüşme için hazır hale getirildiğini duyurdu.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, "Taslak belge, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildi." dedi.

Ukraynalı müzakereci, Putin ve Zelenski görüşmesinin büyük olasılıkla Türkiye'de olacağını açıkladı.

4 BÖLGE İŞGALDEN KURTARILDI

Ukrayna ayrıca, bugün 4 bölgenin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını bildirdi.

Malyar, Facebook hesabından, "İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

İrpen Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de şehrin çevresindeki tüm kasaba ve köylerin de işgalcilerden temizlendiğini duyurdu.

Markuşin, kentteki molozların temizlendiğini, kalan sakinlere yiyecek ve ilaç dağıtımı yaptıklarını, mayın tehlikesi nedeniyle kentin henüz tam güvenli olmadığını kaydetti.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan muhtarlara hakaret!
Ukrayna'dan Putin-Zelenski görüşmesi için önemli açıklama
Şehit yakınları ile iftar programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ukrayna: Kiev bölgesi tamamen Rus ordusundan temizlendi
Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
Sağlık Bakanlığı günlük tabloyu paylaştı: İşte 2 Nisan covid-19 verileri!
Alman Bild gazetesinden artan fiyatlara karşı öneri
Pakistan Başbakanı Han'dan ABD'ye 'darbe' suçlaması: İç politikamıza açık müdahale
Türk Savunma Sanayii Latin Amerika yolunda
Kritik şehir Irpin Rus ordusundan temizlenmişti: Son hali görüntülendi
Almanya Başbakanı Scholz'tan Ramazan ayı paylaşımı
Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor! Kanarya, Kayseri deplasmanını da rahat geçti...
Malatya çevre yolunun birinci kısmı açıldı!
Geri çekilen Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Sessizce işgal edecekler
Kastamonu ve Sinop’u bağlayan 4 köprüyü yıkıldı: Ulaşım sağlanamıyor!
Ukrayna'daki Müslümanlar Ramazan için birbirlerine yardım ediyorlar
Çanakkale'deki vahşeti unutan CHP'lilerden skandal eylem!
Mansur Yavaş'ın 3 yıllık karnesi! Ekmeğe, ulaşıma, suya peş peşe zamlar
Bakan Akar'dan açıklamalar! Mariupol’den tahliyeler için gemi desteği verebiliriz
Marmara Denizi'nde oksijen alarmı: 25 metreye kadar düştü

Marmara Denizi'nde oksijen alarmı: 25 metreye kadar düştü

Yerden bulutlara doğru çıktı: Ters yıldırım ilk kez bu kadar net görüntülendi

Yerden bulutlara doğru çıktı: Ters yıldırım ilk kez bu kadar net görüntülendi

Amed-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı

Amed-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı

'Erkek arkadaşımla görüştün' iddiası sonrası genç kıza feci dayak: Can güvenliğim yok!

'Erkek arkadaşımla görüştün' iddiası sonrası genç kıza feci dayak: Can güvenliğim yok!

Yasaklandı! Valilik saat vererek duyurdu

Yasaklandı! Valilik saat vererek duyurdu

Buna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı

Buna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı