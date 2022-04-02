Ukraynalı müzakereci duyurdu! 'Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşecek'

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde, 'Putin-Zelenski yüz yüze görüşecek mi?' sorusu sıcaklığını korurken Ukrayna'dan son dakika açıklaması geldi. Ukrayna, barış anlaşması taslaklarının görüşme için hazır hale getirildiğini duyurdu.Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, "Taslak belge, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildi." dedi.Ukraynalı müzakereci, Putin ve Zelenski görüşmesinin büyük olasılıkla Türkiye'de olacağını açıkladı.4 BÖLGE İŞGALDEN KURTARILDIUkrayna ayrıca, bugün 4 bölgenin işgalden kurtarıldığını açıkladı.Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını bildirdi.Malyar, Facebook hesabından, "İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.İrpen Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de şehrin çevresindeki tüm kasaba ve köylerin de işgalcilerden temizlendiğini duyurdu.Markuşin, kentteki molozların temizlendiğini, kalan sakinlere yiyecek ve ilaç dağıtımı yaptıklarını, mayın tehlikesi nedeniyle kentin henüz tam güvenli olmadığını kaydetti.