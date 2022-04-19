  • USD: 14,63 - 14,65
  • EURO: 15,79 - 15,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! Türkiye'nin üstünlüğünü alt etmek için 13 yıllık plan yaptılar

Dünyada oldukça ender bulunan tam donanımlı araştırma gemimiz Oruç Reis, Yunanistan'a korku verdi. Bir Yunan gazetesi, 2020 yılında yaşanan Oruç Reis krizine atıfta bulunarak Ege'de üstünlük sağlayabilmek için Yunanistan'ın yaptığı planı anlattı. Oruç Reis'ten korkularak hazırlanan planın hayata geçirilmesi ise bir hayli zaman alacak gibi görünüyor.

Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! Türkiye'nin üstünlüğünü alt etmek için 13 yıllık plan yaptılar
Ekleme: 19.04.2022 - 09:44 Güncelleme: 19.04.2022 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! Türkiye'nin üstünlüğünü alt etmek için 13 yıllık plan yaptılar
Türkiye'nin denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapan petrol ve doğal gaz gemisi Oruç Reis, Yunanistan'a korku saldı. Yunan Ta Nea gazetesi, Yunan Deniz Kuvvetleri'nin yeni planlamalar yaptığını öne sürdüğü haberinde Oruç Reis'ten bahsetti.

13 YILLIK PLAN

'Türkiye ile dengeler değişiyor. 12 gemi ile Ege'de yüzer duvar' başlığını manşete taşıtan gazete, Yunanistan'ın planlarını anlatarak 2021-2034 yıllar arasında 12 tane modern fırkateyn ve 6 adet korvete sahip olunması durumunda Ege Deniz'inde bir kilitlenme yaşanabileceğini söyledi.

Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! Türkiye'nin üstünlüğünü alt etmek için 13 yıllık plan yaptılar

12 TANE FIRKATEYN

2020'deki Oruç Reis krizine atıf yapan Ta Nea yaşananlardan ders çıkarıldığının da altını çizdi. İlk aşamada 3-4 sene içinde toplam 12 fırkateyn ile korvet gemisi sayesinde Ege'de üstünlük sağlayabileceklerini düşünüyorlar.


18 SAVAŞ GEMİSİ

Gazeteye göre en ideali ise toplam 18 savaş gemisi sayısına ulaşmak. Ancak Yunan Deniz Kuvvetleri'nde şu anda 9 tane 40 yıllık'S' tipi ve 4 adet de 30 yıllık 'Meko' tiipi fırkateyn var.


2026'DA GELECEK

Bunun yanı sıra Yunanistan'ın 3 ya da 4 tane korvet tipi savaş gemisi siparişi için Fransa, İngiltere ve İtalya'dan yapılan teklifleri incelediği de bilinenler araısnda. Fransa'dan ise aldığı 3 milyar euroluk 3 tane 'Belharra' tipi fırkateynleri 2026'da teslim alacak.


2020 ORUÇ REİS KRİZİ

2020 yılının Ağustos ayında, Antalya açıklarında doğal gaz arama çalışmarını devam ettiren Oruç Reis, Yunan savaş gemileri tarafından engellenmeye çalışılmıştı. Türk donanması da duruma müdahale ederek Yunan tarafının uzaklaşmasını sağlamıştı. Süreç iki ülke arasında ciddi bir kriz yaşatmıştı.

Halk TV'den Pençe Kilit Operasyonu yorumu: CHP ve ortaklarına karşı yapılıyor
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Sultan'ı öldüren çetenin lideri bakın kim çıktı! İnanılmaz detaylar
ABD'li gazetecinin tuzağı ortaya çıktı! Türk askeri operasyonlarını hedef almış! Dikkat çeken FETÖ detayı...
Yunanistan'dan Rusya'ya sert darbe! Yaptırımlar kapsamında Rus tankerine el koydu
Başkan Erdoğan kanser hastası Halime teyzeyle görüştü: 'İhtiyaç durumunda bana ulaş'
Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! Türkiye'nin üstünlüğünü alt etmek için 13 yıllık plan yaptılar
Saldırıya geçen Rus ordusunun hedefindeki dört bölge: Ülke ile bağını kesecekler
İBB'de büyük tehlike! Belediye borç batağında, iflas kapıda
Gençler istedi Başkan Erdoğan yaptı! Cep telefonlarına ÖTV düzenlemesi!
CHP Genel Merkezi’nde kayıp hediye skandalı
İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 şüpheliye gözaltı kararı
Kamudan ihraç edilen FETÖ'cüler CHP desteğiyle örgütleniyor!
Zelenskiy duyurdu: Rusya Donbas için savaşa başladı
Üsteğmen Ömer Delibaş Pençe Kilit operasyonunda şehit düştü
Resul Aydemir Başkan Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı: Raptiye rap rap
Bakan Murat Kurum'dan kira müjdesi: ‘Proje 2023’te tamamlanacak’ diyerek duyurdu!
İttifak ortakları arasında şimdi de 'Pençe-Kilit' krizi: PKK'ya kalkan olup Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
Galatasaray ikinci yarıda açıldı! Aslan, Yeni Malatyaspor karşısında moral buldu…
Cristiano Ronaldo, yeni doğan oğlunu kaybettiğini duyurdu
SİBERAY'dan araç sahiplerine HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

SİBERAY'dan araç sahiplerine HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

Part-time çalışanlar dikkat! Tazminat alabilirsiniz!

Part-time çalışanlar dikkat! Tazminat alabilirsiniz!

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

ÖTV Kararı ile Hangi marka Telefonlara İndirimi Uygulanacak:? ÖTV İndirimi İle Fiyatlar Düşecek Mi?

ÖTV Kararı ile Hangi marka Telefonlara İndirimi Uygulanacak:? ÖTV İndirimi İle Fiyatlar Düşecek Mi?

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi! O cezalar iptal edilecek

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi! O cezalar iptal edilecek

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi