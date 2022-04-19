  • USD: 14,63 - 14,66
  • EURO: 15,80 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Vahşi anne kızı Elif’i kalbinden bıçaklayıp öldürdü!

Hatay'da yaşanan olay deyim yerindeyse kan dondurdu. İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne Bahar Sarıbaş, 9 yaşındaki kızı Elif Eylül'ü kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Vahşi anne kızı Elif’i kalbinden bıçaklayıp öldürdü!
Ekleme: 19.04.2022 - 16:17 Güncelleme: 19.04.2022 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Vahşi anne kızı Elif’i kalbinden bıçaklayıp öldürdü!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahar Sarıbaş (33), kızı Elif Eylül'ü (9) kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra asit içerek intihara kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan Sarıbaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan Bahar Sarıbaş'a ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi.

Vahşi anne kızı Elif’i kalbinden bıçaklayıp öldürdü!

Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Bahar Sarıbaş ile kızı kızını hareketsiz buldu

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Bahar Sarıbaş'ın eşinden ayrı yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vahşi anne kızı Elif’i kalbinden bıçaklayıp öldürdü!

Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül Sarıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar Sarıbaş ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
İçişleri Bakanı Soylu'dan sığınmacı açıklaması! 500 bin gönüllü geri dönüş oldu
‘Pençe-Kilit’ şehidi Ömer Delibaş için uğurlama töreni!
PKK'da 'Pençe Kilit' paniği: Örgüt yanlıları bir araya gelerek yardım istedi
DP Lideri Gültekin Uysal 'ittifakın adayı' tarifiyle 6'lı masanın temeline dinamit koymuştu... Babacan'a manidar ziyaret
Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı’nın İslamofobik saldırılarına tepki: İfade özgürlüğüyle alakası yok
Vahşi anne kızı Elif’i kalbinden bıçaklayıp öldürdü!
Zamlar nereye gidiyor İmamoğlu? Yeni metrobüslerde de arızalar başladı...
HDP'li Mithat Sancar'ın da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
PKK/PYD terör örgütü adına sivil vatandaşlara yönelik saldırı eylemi planlayan şahıs Kocaeli'de yakalandı
Ayasofya'ya çirkin saldırı: Tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi
Mansur Yavaş meclis üyelerine saldırdı!
Rusya'dan flaş açıklama: Ukrayna operasyonunda yeni bir aşama başlatıyoruz
Kurbanı koklayarak seçiyorlar; 'PES' dedirten ayak kokusu yöntemi!
Pençe Kilit operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi
Fransız Le Monde: Boğazların koruyucusu Türkiye
Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek!
Halk TV'den Pençe Kilit Operasyonu yorumu: CHP ve ortaklarına karşı yapılıyor
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Sultan'ı öldüren çetenin lideri bakın kim çıktı! İnanılmaz detaylar
Sapık patron tuvalete gizli kamera yerleştirdi! Kamera görüntüleri savcılıkta! Mide bulandıran detaylar...
SİBERAY'dan araç sahiplerine HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

SİBERAY'dan araç sahiplerine HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

Aydın'da 87 yıllık miras bilmecesi! Bir ucu Yunanistan'da diğer ucu Aydın'da... 60 mirasçı peşine düştü!

Aydın'da 87 yıllık miras bilmecesi! Bir ucu Yunanistan'da diğer ucu Aydın'da... 60 mirasçı peşine düştü!

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

ÖTV Kararı ile Hangi marka Telefonlara İndirimi Uygulanacak:? ÖTV İndirimi İle Fiyatlar Düşecek Mi?

ÖTV Kararı ile Hangi marka Telefonlara İndirimi Uygulanacak:? ÖTV İndirimi İle Fiyatlar Düşecek Mi?

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi! O cezalar iptal edilecek

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi! O cezalar iptal edilecek

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi