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Tarım ve Orman Bakanlığından Kinder Surprise kararı

Avrupa'nın bazı ülkelerinde Kinder Surprise marka çikolata ürünlerinde salmonella bakterisine rastlanmasının ardından, Türkiye harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi.

Ekleme: 19.04.2022 - 17:41 Güncelleme: 19.04.2022 - 17:46 / Editör: Ozge Selin
Tarım ve Orman Bakanlığından Kinder Surprise kararı
Fransa, Danimarka, Finlandiya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki Kinder marka çikolata ürünlerinde bakteri krizi yaşanıyor. Şirket, skandalın patlak vermesinin ardından ürünlerini geri toplatma kararı da aldı. Türkiye de Kinder ürünleri ile ilgili harekete geçti.

44 İLE YAZI GÖNDERİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi. Konuya ilişkin, bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne yazı gönderildi.

Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde, dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünler olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında Türkiye'nin bilgilendirildiği belirtilen yazıda, söz konusu bildirimlerde belirtilen riskli ürünlerin parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla iletildiği bildirildi.

Yazıda, 'Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın, Kinder markalı ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

Avrupa'da bazı ülkelerde salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.

Salmonella belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

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