Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mağaralarda arama tarama faaliyetlerine başlayan Mehmetçiğin, operasyonun başlangıcından bu yana 26 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.Açıklamada, bölgede yapılan arama tarama sırasında 13 bin 450 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 7 bin 890 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 2 el bombası, 2 fünye ve 23 VS50 antipersonel mayınının ele geçirildiği kaydedildi.