MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'Terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz Suriye'de de devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!'