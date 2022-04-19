İçişleri Bakanı Soylu'dan sığınmacı açıklaması! 500 bin gönüllü geri dönüş oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sığınmacılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasında: “Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Soylu'nun konuşmasından satır başları:

"Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir."



SIĞINMACILAR ELBET ÜLKELERİNE DÖNECEKLER

Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda tahrik için olduğu apaçık ortada. Türkiye düşmanları ile hareket ediyor. Sığınmacılar elbet ülkelerine dönecekler, bunun için bir çalışma yapılıyor. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir. Türkiye kaçak göçmenle mücadele ediyor. Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır.



SURİYELİLERİN BAYRAM ZİYARETİ

Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink iddiasına da yanıt veren Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ'yü aklamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.