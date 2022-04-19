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İçişleri Bakanı Soylu'dan sığınmacı açıklaması! 500 bin gönüllü geri dönüş oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sığınmacılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasında: “Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir.” ifadelerini kullandı.

Ekleme: 19.04.2022 - 16:13 Güncelleme: 19.04.2022 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun konuşmasından satır başları:
"Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir."

SIĞINMACILAR ELBET ÜLKELERİNE DÖNECEKLER
Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda tahrik için olduğu apaçık ortada. Türkiye düşmanları ile hareket ediyor. Sığınmacılar elbet ülkelerine dönecekler, bunun için bir çalışma yapılıyor. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir. Türkiye kaçak göçmenle mücadele ediyor. Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink iddiasına da yanıt veren Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ'yü aklamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu'dan sığınmacı açıklaması! 500 bin gönüllü geri dönüş oldu
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