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Engelli personel ilanı yayınlayan İBB'nin istekleri şaşkına çevirdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeleri Ticaret A.Ş. (Spor İstanbul) kurum dışı kamu işçi alımı için ilan yayınladı.

Engelli personel ilanı yayınlayan İBB'nin istekleri şaşkına çevirdi!
Ekleme: 19.04.2022 - 19:20 Güncelleme: 19.04.2022 - 19:30 / Editör: Ozge Selin
Engelli personel ilanı yayınlayan İBB'nin istekleri şaşkına çevirdi!
İlan formunda; engelli temizlik personelinin işe girmek için müracaat koşullarının ağır şartlar içermesi dikkat çekiyor.

ENGELLİ TEMİZLİK PERSONELİNİN İŞE GİRİŞİ İÇİN İSTENEN ŞARTLAR!

Formda; engelli temizlik personelinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışabilmesi için istenen şartlar şöyle açıklanıyor:
'Elektrik, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği veya çevre mühendisliği,
Temel bilgisayar, MS Office uygulamaları bilgisi,
B Tipi sürücü ehliyet sahibi,
İş sağlığı ve güvenliği alanında 4 yıllık tecrübe sahibi,
En az C Sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip,
İngilizce bilen.'

Formda; iş görüşmelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü'nde yapılacağı ifade edildi. Formu İnsan Kaynakları Müdür Vekili Ebru Ferah Öner'in hazırladığı öğrenildi. Söz konusu ilanın Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (İŞKUR) sitesinde yer aldığı öğrenildi..

Engelli personel ilanı yayınlayan İBB'nin istekleri şaşkına çevirdi!
Engelli personel ilanı yayınlayan İBB'nin istekleri şaşkına çevirdi!
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