ABD'li gazetecinin tuzağı ortaya çıktı! Türk askeri operasyonlarını hedef almış! Dikkat çeken FETÖ detayı...

ABD'li gazeteci Lindsey Tyler Snell'in sosyal medya tuzağı deşifre oldu. Snell'in sosyal medyayı kullanarak pek çok Türk vatandaşını tuzağa düşürüp Türkiye'nin Libya, Suriye, Azerbaycan gibi yurt dışındaki askeri eylemleri ve savunma sanayisine yönelik Türk askeri operasyonları hakkında bilgi edinmek istediği ortaya çıktı. Snell'in ayrıca terör örgütü PKK ve FETÖ ile de ilişkisi olduğu öğrenildi.

Almanya'da yaşayan ABD'li gazeteci Lindsey Tyler Snell'in, aralarında askeri personelin de olduğu çok sayıda Türk vatandaşı sosyal medyada tuzağına düşürerek, Türkiye'nin özellikle Libya, Suriye ve Azerbaycan gibi yurt dışındaki askeri varlığı ile savunma sanayisine dair bilgi derlemeye çalıştığı ortaya çıktı.SOSYAL MEDYAYI KULLANMIŞABD'li gazeteci Lindsey Tyler Snell'in, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden askeri personelle iletişim kurup, Türkiye'nin askeri operasyonları hakkında bilgi derlemeye çalıştığı belirlendi.AZERİ ASKERLER DE HEDEFİNDESnell'in, sosyal medya hesapları üzerinden yurt dışında görevli askeri personeli ve Azeri askerleri de hedef aldığı, ağına düşürdüğü kişilerden Türkiye'nin operasyonları ile askeri varlığı hakkında detay bilgi edinmeye çalıştığı anlaşıldı. Snell'in ayrıca 2'nci Karabağ Savaşı'nda Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu, Ermenistan'la iş birliği içinde Türkiye aleyhtarı yayınlar gerçekleştirdiği belirlendi.2016'DA YAKALANIP SINIR DIŞI EDİLMİŞÖte yandan Snell'in Ağustos 2016'da Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girerken yakalandığı, 'askeri yasak bölgeyi ihlal ve casusluk' suçlamasıyla 2016 yılının Ağustos-Ekim ayları arasında tutuklu kalmasının ardından sınır dışı edildiği öğrenildi. Hakkında 'G-87' tahdit koduyla Türkiye'ye giriş yasağı bulunan ABD uyruklu Lindsey Tyler Snell'in sosyal medya üzerinden PKK/YPG ile FETÖ ile etkileşim halinde olduğu, ayrıca FETÖ bağlantılı 'The Investigative Journal' internet sitesi yazarlarından olduğu bildirildi.