ABD'den Türkiye kararı: O listeden resmen çıkarıldı

ABD tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkarıldığı duyuruldu. Açıklanan listeden İngiltere, Fransa, İsrail, Avustralya, Yunanistan gibi ülkelerin de çıkartıldı paylaşıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Türkiye dahil 90 ülkeyi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkardı.3.SEVİYEYE İNDİRİLDİCDC tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin "Seyahat etmeyin" uyarısı olan 4. seviyeden, özellikle aşısız ABD vatandaşlarının gitmesinin önerilmediği 3. seviyeye indirildiği belirtildi.ŞU AN HİÇBİR ÜLKE LİSTEDE YOKAçıklamada ayrıca, 4. uyarı seviyesinin "Özel durumlar/seyahat etmeyin" şeklinde revize edildiği kaydedilirken, bu uyarı seviyesinde şu an listede hiçbir ülkenin bulunmadığı bildirildi.TÜRKİYE LİSTEDEN ÇIKARTILDI3. seviye kategorisinde Türkiye dahil, İngiltere, Fransa, İsrail, Avustralya, Yunanistan, Hong Kong, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya ve Rusya gibi ülkeler bulunuyor.