Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa'da terör yandaşları sokaklara döküldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün yapılanmalarına yönelik Pençe Kilit operasyonunu başlattı.Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'a yapılan operasyonda tüm hedefler başarıyla imha edilirken, operasyon halen devam ediyor.Operasyonun başladığı haberini alan Avrupa'daki terör örgütü sempatizanları, sokaklara dökülerek protestolar düzenledi.Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü yandaşları, ellerinde örgüt elebaşının resmi ve çeşitli poster ve pankartlar açıp sloganlar atarak yürüdü.