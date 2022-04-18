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Milyonlara sosyal yardım zammı: 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte o tablo!

Emekli ve memurlara temmuz ayında zam gelecek. Bu süreçte; temmuz zam oranıyla ilgili ilk ipucu ve tahminler de gelirken, birçok ödeme ve yaşlı aylığı, engelli maaşı, evde yakınına bakan, ve hasta desteği gibi sosyal yardım tutarları da artacak. Peki temmuz zammı ile beraber kim ne kadar sosyal yardım alacak? İşte son dakika haberinin detayları!

Milyonlara sosyal yardım zammı: 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte o tablo!
Ekleme: 18.04.2022 - 09:53 Güncelleme: 18.04.2022 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Milyonlara sosyal yardım zammı: 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte o tablo!
Temmuz ayı, Türkiye'deki milyonlarca vatandaş için zam ayı niteliğinde olacak. Emekli ve memurların maaş artacak, sosyal yardım tutarları zamlanacak. Peki temmuzdan itibaren kim ne kadar alacak? İşte ödeme tablosu!

Memur maaş katsayısındaki artış, yaşlılara, engellilere, evde yakınlarına bakanlara ve hastalara yapılan ödemeleri yükseltecek. Ne kadar artış olacağı konusunda ipucu da var.

 Temmuz'da memurlara yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 34.62.

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların yüzde 7'lik Temmuz zammı yüzde 27.12 enflasyon farkıyla yüzde 34.12 olacak.

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 liradan bin 454 liraya ulaşacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2 bin 354 lira tutarındaki evde bakım desteği de 3 bin 157 liraya çıkabilecek.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 865,75 liradan bin 161 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 298 liradan bin 741 liraya yükselecek.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 865,75 liradan bin 161 liraya çıkabilecek.

HASTA DESTEĞİ: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 2 bin 354 lira tutarındaki yardım da 3 bin 157 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.

Milyonlara sosyal yardım zammı: 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte o tablo!

EVDE BAKIM YARDIMI HESAPTA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay 1 milyar 272 milyon lira evde bakım yardımlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi.

Bu ay 540 bin kişinin bu yardımdan yararlanacağını söyleyen Bakan Yanık, '20 Nisan'da ödemeler tamamlanacak' diye konuştu.
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