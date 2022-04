Bakan Murat Kurum'dan kira müjdesi: ‘Proje 2023’te tamamlanacak’ diyerek duyurdu!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Erenler Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bina yıkımına katılan Bakan Kurum, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kocaeli'de gün boyu yaptığı ziyaretlere değinen Bakan Kurum, kentte kişi başı yeşil alan miktarını artıracak adımları atmaya gayret gösterdiklerini vurguladı. Bakan Kurum, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin hala acılarının hafızalarda olduğuna işaret ederek, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.'HEMEN HEMEN HER İLÇEMİZDE BİR DÖNÜŞÜM PROJESİ YÜRÜTÜYORUZ'Marmara Depremi'nden sonra yapılan çalışmalara değinen Bakan Kurum, şunları söyledi: 'Aslında o günden bugüne baktığınızda, tüm Türkiye'de gerek sosyal konutlarla gerek kentsel dönüşüm konutlarıyla birlikte 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Bu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir rakam. Bu çerçevede de 81 ilimizde hem kentsel dönüşüm konutları yapıyoruz hem de sosyal konut projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Kocaeli'mize de Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimizle bir uyum halinde, hemen hemen her ilçemizde bir dönüşüm projesi yürütüyoruz. İlk önce bugün Kocaeli Körfez ilçemizdeydik ve burada Barbaros Mahallemiz var. Hepimizin de bildiği, aslında buradaki yangın sebebiyle mahallenin risk altında olduğu bir süreci yaşamıştık ve bugün orada mahalleli kardeşlerimizle vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların taleplerini dinledik ve akabinde de onlar için yapacağımız rezerv konutlarımızın alanını inceledik. Rezerv konutlarımızı Kocaeli Körfez, Derince bölgesinde yapacağız. Aslında bakarsanız hem Kocaeli'ye hem Derince'ye yakışacak, gerçekten deprem riskini bertaraf edecek 534 tane rezerv konutumuzun da sürecini başlatıyoruz. İnşallah haziran ayında da burada konutlarımızın temelini atmak suretiyle 1,5-2 yıl içerisinde tamamlayacağız ve Barbaros Mahallemizin bu riskli alandaki konutlarını, rezerv alana taşıyacağız. Yine aslında Derince bölgesi için de çalışmalarımızı bu manada yürütüyoruz ve toplamda Barbaros Mahallesi'nde 6,4 hektarlık alanın dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız.''KOCAELİ'MİZİ DEPREME HAZIR HALE GETİRECEK ADIMLARIMIZI ATIYORUZ'Bakan Kurum, Cedit Mahallesi'nde 500 riskli yapı bulunduğunu, 499'unun yıkıldığını kaydederek, 'Bugün de temsili olarak bir yapının hep birlikte yıkımını gerçekleştirdik ve bu çerçevede de aslında Cedit'te, Kocaeli'mizde İzmit merkezimizde, gerçekten önemli bir dönüşüm sürecini başlatıyoruz.' diye konuştu.Bakan Kurum, proje kapsamında 1105 bağımsız bölümden oluşan, bölgeye ve İzmit'e değer katacak projenin temellerini, bu yıl içerisinde hızlı bir şekilde atmak istediklerini, projeyi 2023'te tamamlamayı ve vatandaşlara teslim etmeyi amaçladıklarını belirtti.Bu süreçte vatandaşların tamamına, taşınma ve kira yardımı yaptıklarını, kira yardımını, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 3+1 daireler için 1300 liraya çıkardıklarını belirten Bakan Kurum, konutların bittiği zaman hem bölgeye hem de İzmit'e yakışacağını, süreci Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle yönettiklerini, vatandaşlarla sürekli istişare halinde olduklarını anlattı.Bakan Kurum, Kocaeli'de bütün ilçelerde, etap etap bütün riskli binaların dönüşümünü yapmayı hedeflediklerini kaydederek, 'Burası bugün bir yıkım gibi gözükse de vatandaşlarımız için aslında yeni hayatlarının ilk günü diyebileceğimiz bir tören.' dedi.Konutları kısa sürede tamamlayıp vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hemen hemen her alanda Kocaeli'ye hizmet sunmaya devam ettiklerini vurguladı. Çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Bakan Kurum, 'Gerek depremle mücadele, gerek kentsel dönüşümle mücadele noktasında da her ilçemizde bu projelerimizi inşallah yapmak suretiyle Kocaeli'mizi depreme hazır hale getirecek adımlarımızı inşallah atıyor olacağız. Ben şimdiden Cedit konutlarımız Kocaeli'mize, İzmit'imize, mahallemize hayırlı olsun diyorum' ifadelerini kullandı.Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti milletvekilleri ve hak sahipleri katıldı. Konuşmasının ardından hak sahipleriyle bir süre görüşen Bakan Kurum, daha sonra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti. Burada anı fotoğrafının çekilmesinin ardından Vali Yavuz, Bakan Kurum'a çini işlemeli vazo hediye etti. Kentteki çalışmaların değerlendirildiği ziyaret, daha sonra basına kapalı devam etti.