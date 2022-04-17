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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü aklama telaşı: Mahkeme kararına rağmen 'Dink cinayeti aydınlığa kavuşmadı' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2007 yılında öldürülen Hrant Dink hakkında yaptığı açıklamada, "Dink’in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı." ifadelerini kullandı. Dink davasında mahkeme, "FETÖ cinayeti tasarlayıp adım adım yürürlüğe koyup gerçekleştirdi. Örgütsel hedefe ulaşmak için cinayeti önleyecek delil ve raporlar gizlendi. Cinayet sonrası deliller karartılarak FETÖ izleri temizlendi." demişti. CHP liderinin sözleri 'FETÖ'yü aklamaya çalışıyor' olarak yorumlandı.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü aklama telaşı: Mahkeme kararına rağmen 'Dink cinayeti aydınlığa kavuşmadı' dedi
Ekleme: 17.04.2022 - 23:32 Güncelleme: 17.04.2022 - 23:32 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü aklama telaşı: Mahkeme kararına rağmen 'Dink cinayeti aydınlığa kavuşmadı' dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı'nı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Dink’in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'DİNK' ÇELİŞKİSİ

CHP liderinin sözleri, cinayetin arkasında FETÖ'nün olduğunu belgeleyen mahkeme kararıyla çelişti.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dink'in öldürülmesine ilişkin, karara bağlanan davada gerekçeli karar, geçtiğimiz yılın temmuz ayında açıklanmıştı.

4 bin 532 sayfalık kararda, "En başından itibaren örgütsel iş birliği içerisinde yürütülen sözde soruşturmaların FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü tarafından, mensupları eliyle 2007 yılında işlenen söz konusu cinayet öncesinden tasarlanıp adım adım yürürlüğe konulmak suretiyle gerçekleştirildiği" kaydedilmişti.

NEDİM ŞENER: KILIÇDAROĞLU FETÖ'YÜ AKLAMAYA ÇALIŞIYOR

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Şener, Kılıçdaroğlu'nu 'FETÖ'yü aklamakla' suçladı.

Şener konuya ilişkin paylaşımında, "KILIÇDAROĞLU FETÖ’YÜ AKLAMAYA ÇALIŞIYOR! 'Hrant Dink’in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller bulunmadı' diyor. Dink, cinayeti, hala hapiste olan istihbarat başkanı R.Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer başta, FETÖ’cülerin Ergenekon kumpasını başlatmak için göz yumdukları suikasttir" dedi.
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Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü aklama telaşı: Mahkeme kararına rağmen 'Dink cinayeti aydınlığa kavuşmadı' dedi
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