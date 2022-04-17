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Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin ve patates püresi karışımı sattılar!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kapılarına gelen yaşlı kadından tereyağı alan ev sahipleri, aldıkları ürünün patates püresi ve margarin karışımı çıkması üzerine büyük şok yaşadı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen mahalle halkı, polise giderek şikayetçi oldu.

Ekleme: 17.04.2022 - 16:39 Güncelleme: 17.04.2022 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin ve patates püresi karışımı sattılar!Ramazan ayının ilk günlerinde Derince Yenikent Mahallesi'nde yaşayanların zillerini çalan yaşlı bir kadın, kilosu 80 TL karşılığında tereyağı sattığını söyledi. Binaları tek tek dolaşan yaşlı kadın, zillerde yazan isimleri, "Beni üst kat komşunuz Ayşe Hanım gönderdi" diyerek açmalarını sağladı. Hatta bazı kişilere para üstü de vermeyen kadın, para üstü karşılığında bir sonraki hafta başka ürünler getireceğini söyledi.

Kapılarına gelen kadından alışveriş yapan ev sahipleri, soğuk olarak aldıkları ürünün buzunun erimesi üzerine margarin ve patates püresi karışımı olduğunu fark etti. Dolandırıldıklarını anlayan mahalle halkı, kurdukları sosyal medya hesapları üzerinden örgütlenerek polise şikayetçi oldu.

Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin ve patates püresi karışımı sattılar!

'MARGARİN VE PATATES PÜRESİ KARIŞIMI GİBİ BİR ŞEYDİ'

Dolandırıldığını ve mağdur olduğunu söyleyen Ebru Çelik, "Kapı çaldı. Yaşlı bir teyze tereyağı sattığını söyledi. Senelerden beri burada satış yaptığını, mahalledeki herkesin kendisini tanıdığını söyledi. Fakat aslı yokmuş. Tam iftar vaktiydi, 'Kadına hayrım olsun' diye düşünerek aldım. Fiyatının 80 TL olduğunu söyledi. Süt, köy yumurtası da sattığını söyledi. Yağı evde açtığımda tereyağı olmadığını fark ettim. Margarin ve patates püresi karışımı gibi bir şeydi...

Başka komşularıma da benim kapımda yazan ismimi kullanarak, 'Ebru hanım benim sürekli müşterim, sürekli benden alıyor' demiş. Aslında alakası yok. Herkesi bu şekilde dolandırmış. Ben mağdur oldum. Başkaları da olmasın. Bunlar galiba 5-6 kişiler, insanları bu şekilde kandırıyorlar. Böyle mağdur olan çok kişi var, ama utandıkları için ortaya çıkmak istemiyorlar. Her apartmandan mağdur olan en az 3-5 kişi var" dedi.

Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin ve patates püresi karışımı sattılar!

"EVDE SON 100 LİRAM VARDI, ONUNLA TEREYAĞINI ALDIM"

Sahte tereyağını evdeki son parası ile aldığını söyleyen Gülhan Karakaş, "Zil çaldı. Kapıyı açtığımda elinde bu tereyağını tutuyordu. 'Teyze tereyağı, yumurta, peynir satıyorum" dedi. Henüz maaş almadığımı söyleyince, 'Çocuklarıma erzak alacağım' diyerek veresiye vermeyeceğini söyledi. Benim de evde son 100 liram vardı. Durumuna üzüldüğüm için onunla tereyağını aldım. Para üstü olan 20 TL'yi de vermedi bana. 'Haftaya sana süt, peynir getireyim' diyerek gitti. Ramazan ayının başlamasına 2 gün varken bu olay oldu. Ben bekliyorum. Ramazanın yarısı geldi, halen gelmedi. Kız kardeşime de 3 kilo satmış" diye konuştu.

Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin ve patates püresi karışımı sattılar!

"HERKES BENZER BİR HİKAYE ANLATIYOR"

Kurduğu sosyal medya hesabı ile dolandırıcılık olayının ortaya çıkmasını sağlayan Dilek Ermeydan, "Biz Derince Yenikent Mahallesi'nde dayanışma amacıyla bir sosyal medya hesabı oluşturduk. Bu tereyağı konusunda da mağduriyetini dile getiren onlarca kişi oldu. Kendileri, kapıya gelen kişinin yaşlı, kapalı bir teyze olduğunu ve inekleri olduğu için kuru ekmek toplamak istediğini söylediler. Bu kadının aynı zamanda da tereyağı sattığını belirttiler...

Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin ve patates püresi karışımı sattılar!

İnandırıcı olmak için de kapılarda ve paspaslarda gördüğü isimleri kullanarak güven duygusu oluşturmaya çalışmış. Şikayeti olan herkes benzer bir hikaye anlatıyor. Mağdur kişi sayısı şu an oldukça fazla. Bize yazan 20-30 kişi var. Fakat yazan her kişi mutlaka komşusu, akrabası gibi başka bir kişinin daha mağdur olduğundan bahsediyor. Sadece Yenikent'le kalmayıp başka mahallelerden de bize ulaşanlar oldu" ifadelerini kullandı.
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