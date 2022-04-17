  • USD: 14,62 - 14,64
  • EURO: 15,81 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir’de dünür vahşeti: Kaynanam burada değil çek git dedi ama…

İzmir'in Konak İlçesi'nde korkunç bir olay yaşandı… Evi terk eden karısının, dünürünün evine gittiğini düşünerek evi basan Ekrem Demirörs, dehşet saçtı. Karısının yerini öğrenmek için gelinine saldıran Demirörs, dünürü Ali Korkut'u karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam kurtarılamadı. Gözü yaşlı kızının sözleri ise yürekleri parçaladı…

Ekleme: 17.04.2022 - 19:13 Güncelleme: 17.04.2022 - 19:14 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de dünür vahşeti: Kaynanam burada değil çek git dedi ama…İzmir'in Konak ilçesinde kayınbabası tarafından bıçaklanmak isteyen kızını kurtarmak için bıçağın önüne atlayan baba canından oldu.  Olay, 14 Nisan akşamı Mithatpaşa Caddesi'ndeki 430 numaralı apartmanın önünde meydana geldi.

İZMİR'DE KORKUNÇ CİNAYET

Poliste yaralama dahil birçok suçtan kaydı bulunan Ekrem Demirörs (59), evi terk eden eşi Semra Demirörs'ün, dünürü Ali Korkut'un (55) evine gittiğini düşünerek evi bastı.

MERDİVENLERDEN İTTİ
Bu sırada Ali Korkut'un evinde bulunan kızı Hacer Korkut Demirörs, kapıya çıkarak kayınbabasına, "Kayınvalidem burada değil, çek git" dedi.

Daha önce karısı Semra Demirörs'ü de darp ettiği ileri sürülen Ekrem Demirörs, gelini Hacer Demirörs'e saldırdı. "Kayınvaliden ve kocan nerede" diye bağıran Ekrem Demirörs, gelinini merdivenlerden iterek hakaret etmeye başladı.

Apartman görevlisi olan ve olay sırasında üst katlarda bulunan baba Ali Korkut, gürültüyü duyunca apar topar aşağıya indi. Dünürü Ekrem Demirörs'ün kendi kızı Hacer Demirörs'e saldırıp cebinden bıçak çıkardığını gören baba Ali Korkut, bir hamle ile bıçağın önüne atladı. Bıçağı rastgele sallayan Ekrem Demirörs, Ali Korkut'u karnından bıçakladı.

Ağır yaralanarak kanlar içinde kalan baba Ali Korkut, aile fertlerinin ihbarı sonrası olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak çok kan kaybettiği belirlenen Ali Korkut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis, olayın ardından katil zanlısı Ekrem Demirörs'ü suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Doktor raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlı Ekrem Demirörs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'O CANİ EN AĞIR CEZAYI HAK EDİYOR'

Babasının cenazesini memleketleri Samsun'da toprağa vereceklerini söyleyen gözü yaşlı evlat Hacer Korkut Demirörs, "Kayınvalidemi daha önce defalarca döven kayınbabam, olay günü hem eşini hem de görüşmediği oğlu Berk Demirörs'ü arıyordu ve bulamadığı için çıldırmıştı.

Nerede olduklarını öğrenmek için bana saldırdı. Canım babam beni korumak isterken canından oldu. O caniye en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.
Sağlık Bakanlığı 17 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü: İstanbul sürecini herkes desteklemeli
Sungur Hava Savunma Füzesi, envantere giriyor! Menzili ve özellikleri rakiplerini geçti: TSK’nın gücüne güç katacak
Mahmud Abbas'la görüşen Başkan Erdoğan'dan 'Mescid-i Aksa' mesajı
Instagram’dan tepki çeken karar! Bella Hadid’e paylaşım engeli
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev'de silah fabrikası imha edildi! 400'e yakın yabancı asker...
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni heykeller için gün sayıyor
Fransız polisinden başörtülü kadınlara yol ortasında yumruklu saldırı: 'Buna yetkim var' savunması
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
Kupa Voley'de şampiyon Vakıfbank!
Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybetmişti: Mahra'nın annesinden Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'a tepki
CHP'li İBB giriş ücretine zam yaptı! Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki: 'Mantığı yok'
Rusya açıkladı: Erdoğan istedi Mariupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı
Yerli ve milli SİHA'lar ilham oluyor: Adına marşlar yazılan Bayraktar TB2 Fransa'nın radarında
Yunan gazeteci Türkiye'yi şikayet etmeye çalıştı! ABD'li sözcü provokasyonu bozdu! Türkiye'yi övdükçe şekilden şekile girdi
Türkiye’den 320 bin düzensiz göçmen gönderildi!
CHP'nin törenindeki 'üyelik şovu' yalan çıktı!
Sarıyer Kolağası Deresi 'bulaşıcı hastalık kaynağı': Mahalle sakinleri ve esnaf CHP'li İBB'ye tepkili
MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu 'Rojvan Van' kodlu Mehmet Aydın etkisiz!
Fahiş fiyat ve stokçulukla dört koldan mücadele! Bu kurallara uymayanlar yanacak!
Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor!

Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor!

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tüketicilere ilişkin veri gizliliği uyarısında bulunuldu.

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tüketicilere ilişkin veri gizliliği uyarısında bulunuldu.

Türkiye Konya’daki işkenceyi konuşmuştu: Mimar Merve’ye cezaevinden çirkin teklif!

Türkiye Konya’daki işkenceyi konuşmuştu: Mimar Merve’ye cezaevinden çirkin teklif!

Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal karar! Eski sevgilisinin fotoğrafını izinsiz sosyal medyada paylaşan şimdi yandı!

Yargıtay'dan emsal karar! Eski sevgilisinin fotoğrafını izinsiz sosyal medyada paylaşan şimdi yandı!

Volkswagen kullanıcılarına şok! Binlerce araç geri çağrıldı!

Volkswagen kullanıcılarına şok! Binlerce araç geri çağrıldı!