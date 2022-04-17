İzmir’de dünür vahşeti: Kaynanam burada değil çek git dedi ama…

İzmir'in Konak ilçesinde kayınbabası tarafından bıçaklanmak isteyen kızını kurtarmak için bıçağın önüne atlayan baba canından oldu. Olay, 14 Nisan akşamı Mithatpaşa Caddesi'ndeki 430 numaralı apartmanın önünde meydana geldi.İZMİR'DE KORKUNÇ CİNAYETPoliste yaralama dahil birçok suçtan kaydı bulunan Ekrem Demirörs (59), evi terk eden eşi Semra Demirörs'ün, dünürü Ali Korkut'un (55) evine gittiğini düşünerek evi bastı.MERDİVENLERDEN İTTİBu sırada Ali Korkut'un evinde bulunan kızı Hacer Korkut Demirörs, kapıya çıkarak kayınbabasına, "Kayınvalidem burada değil, çek git" dedi.Daha önce karısı Semra Demirörs'ü de darp ettiği ileri sürülen Ekrem Demirörs, gelini Hacer Demirörs'e saldırdı. "Kayınvaliden ve kocan nerede" diye bağıran Ekrem Demirörs, gelinini merdivenlerden iterek hakaret etmeye başladı.Apartman görevlisi olan ve olay sırasında üst katlarda bulunan baba Ali Korkut, gürültüyü duyunca apar topar aşağıya indi. Dünürü Ekrem Demirörs'ün kendi kızı Hacer Demirörs'e saldırıp cebinden bıçak çıkardığını gören baba Ali Korkut, bir hamle ile bıçağın önüne atladı. Bıçağı rastgele sallayan Ekrem Demirörs, Ali Korkut'u karnından bıçakladı.Ağır yaralanarak kanlar içinde kalan baba Ali Korkut, aile fertlerinin ihbarı sonrası olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak çok kan kaybettiği belirlenen Ali Korkut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.CEZAEVİNE GÖNDERİLDİPolis, olayın ardından katil zanlısı Ekrem Demirörs'ü suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Doktor raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlı Ekrem Demirörs tutuklanarak cezaevine gönderildi.'O CANİ EN AĞIR CEZAYI HAK EDİYOR'Babasının cenazesini memleketleri Samsun'da toprağa vereceklerini söyleyen gözü yaşlı evlat Hacer Korkut Demirörs, "Kayınvalidemi daha önce defalarca döven kayınbabam, olay günü hem eşini hem de görüşmediği oğlu Berk Demirörs'ü arıyordu ve bulamadığı için çıldırmıştı.Nerede olduklarını öğrenmek için bana saldırdı. Canım babam beni korumak isterken canından oldu. O caniye en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.