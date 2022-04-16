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Rusya'dan Türkiye kararı! Resmen kaldırıldı! 5 ürüne yönelik ithalat yasağı resmen iptal edildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye yönelik uygulanan 5 tarım ürününde ithalat yasağının kaldırıldığı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Antalya'ya gelen Rus ekibi üretim tesislerinde incelemelerde bulunmuştu. İşte açıklamanın detayları...

Ekleme: 16.04.2022 - 19:23 Güncelleme: 16.04.2022 - 19:28 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan Türkiye kararı! Resmen kaldırıldı! 5 ürüne yönelik ithalat yasağı resmen iptal edildi
Rusya, Türkiye'den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.

İTHALAT KISITLAMASI KALDIRILDI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'den çeşitli tarım ürünlerinin ithalatındaki kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

İŞTE O ÜRÜNLER

Açıklamada, Türkiye'den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.

AHA ÇALIŞMALARI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya'ya gelen Rus heyetin yaş meyve ve sebze üretim, paketleme, laboratuvar yerlerinde yaptıkları incelemelerin ardından ihracattaki yasakları kaldırdıkları yönünde bildirimde bulunduklarını ifade etmişti.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Karmazin Anton Pavlovich önderliğindeki Rus heyetin, Antalya'ya gelerek saha çalışması yaptığını belirtmişti..

'İHRACAT BAĞLANTILARI İÇİN HER GÜN ÇOK ÖNEMLİ'

Batı Akdenizli yaş meyve sebze ihracatçılarının Türkiye'den Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirmenin önünü açacak resmi yazıyı beklediklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, 'Türkiye'den Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatının önünü açacak resmi yazının kısa süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. Sebze üretiminde yayla sezonu için geri sayım başladı. Üzüm, incir, kiraz, şeftali sezonu için de geri sayım başladı. İhracat bağlantıları için her gün çok ama çok önemli. İnşallah ihracatın önündeki engeller kalkar ve sektör eski günlerine geri döner ' diye konuşmuştu.

Rusya'dan Türkiye kararı! Resmen kaldırıldı! 5 ürüne yönelik ithalat yasağı resmen iptal edildi
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