6 muhalefet partisinin oluşturduğu blokta kafalar karışık

Cumhur İttifakı'na karşı bir araya gelen 6 muhalefet partisinin oluşturduğu blokta, işler her geçen gün daha da karışıyor. 24 Nisan'da 3'üncü kez bir araya gelmesi planlanan 6 muhalefet partisi lideri, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerinde uzlaşmaya varsa da bugüne kadar cumhurbaşkanı adayının ismini belirleyemedi. Parti liderleri, sadece aday kriterini belirleme üzerinde kafa yoruyor. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakip çıkarmakta zorlanan muhalefet liderleri, ortaya attığı aday kriterleri ile adeta birbirleriyle yarışıyor.İşte muhalefet parti liderlerinin birbirinden farklı önerileri:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Devleti bilmeli, siyasetçi ve sağduyu sahibi olmalı. İttifakın bileşenlerine güven vermeli ve ortak hareket etmeyi temel ilke olarak kabul etmeli.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Kazanacak bir adayla seçime gidilmeli. Almanya, Finlandiya cumhurbaşkanları gibi adı bile bilinmeyen derleyici, toparlayıcı bir kişi olmalı.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Seçimi alacak bir aday olmalı. Kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı, ötekileştirici değil uzlaştırıcı, kuvveti değil, hakkı ve adaleti üstün tutacak, menfaati değil, hizmeti esas alacak biri seçilmeli.Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak. Seçilebilirlik. Seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan TC Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi.KARAMOLLAOĞLU'NDAN ÜÇÜNCÜ İTTİFAK ÇIKIŞISaadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise önceki gün içinde bulunduğu 6'lı blokta yeni bir krize yol açabilecek ve muhalefet kanadında siyasi dengeleri altüst edebilecek sürpriz bir açıklamaya imza attı. Karamollaoğlu, "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Seçim kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Üçüncü ittifak olabilir" dedi.HDP'Lİ SANCAR'DAN 'BİZSİZ OLMAZ' TEHDİDİHDP Eşbaşkanı Mithat Sancar da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada 6'lı bloktaki muhalefet liderlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına güçlü bir adayla çıkılmaması durumunda 'büyük yanılgıların' yaşanabileceğini ifade ederek, "Bizim olmadığımız bir denklemde, Erdoğan'ın karşısına güçlü bir alternatif çıkarmak mümkün değil. Netice Macaristan gibi olur" diye konuştu.