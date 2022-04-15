Şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftar: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.'KADIN SEVGİNİN SEMBOLÜDÜR'Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Şiddet mağduru tüm kadınlarımızı tazimle yad ediyorum.. Kadına şiddet konusunda ülkemizde yüksek bir hassasiyet oluşması tek temennimiz. İnsanın insana şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadın sevginin sembolüdür.'ÜLKEMİZİ KADIN CİNAYETLERİ AYIBINDAN KURTARMAYA KARARLIYIZ'Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmaya kararlıyız. Tarihimizde kadınlar sosyal hayatta daima çok önemli, saygıdeğer bir yere sahip olmuştur.Kadın cinayetlerine verilen cezaların artırılması için adımlar attık. Hayatın her alanında kadının korunması mücadelesini verdik.'BATI ÜLKELERİ KADINA ŞİDDET VE CİNAYET LİSTELERİNDE İLK SIRALARDA'Diğer pek çok mesele gibi bununda tek bir sebebi vardır. Bu da Cehalettir. Bugün gelişmiş olduğunu söyleyen Batı ülkeleri kadına şiddet ve cinayet listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.Şiddetle mücadelede önemli adımlar bizim dönemimizde atıldı.Kadına şiddetin kaynağı olan cehaletle mücadele ediyoruz. Aileden başlayıp devlete kadar uzanan bu yopyekun mücadelede en önemli adımları biz attık.'