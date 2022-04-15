Nedim Şener'den flaş 6'lı masa yorumu: HDPKK'nın kabul etmeyeceği isim aday olamaz

Türkiye günlerdir "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" meselesini tartışıyor. İttifakı oluşturan partilerden hiçbirinin genel başkanı tek başına topluma umut veremediği için bu iş uzatıldıkça uzatılıyor.Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu derken geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın da ismi ortaya atıldı.Ancak Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinde adaylık düşünmediğini açıklamıştı.6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı bilmecesini köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "6'lı masa HDP'ye, HDP 6'lı masaya muhtaç. Dolayısıyla kim kimi aday gösterirse göstersin, 6'lı masadaki herkes biliyor ki tek kriter var: PKK/HDP'nin kabul etmeyeceği kişi aday olamaz" dedi.İşte Nedim Şener'in o yazısı:Yazıma bir anonsla başlayayım: "Gün geçmiyor ki Millet İttifakı üyeleri cumhurbaşkanı adayı için yeni kriterler açıklamasın. Dün de Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, adaylık kriterlerini açıkladı..."6'lı masanın üyesi partilerin, ayrı zamanlarda birbirine benzer "kriter" açıklamalarının artık bir önemi kalmadı. Herkes "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunu soruyor.6'lı masa ise "Nasıl bir cumhurbaşkanı?" sorusunun cevabından, "Kim cumhurbaşkanı olacak?" cevabına gelmiyor, gelemiyor. Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu, Yavaş mı ya da başka bir isim mi?CHP'NİN KRİTERLERİAynı zamanda kendisi de adaylığa hazırlanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kriterlerini şöyle açıklamıştı:- Devleti bilmeli.- Sağduyulu olmalı.- İttifakın bileşenlerine güven vermeli ve ortak hareket etmeyi temel ilke olarak kabul etmeli.- Aday siyasetçi olmalı.İYİ PARTİ'NİN KRİTERLERİİP Genel Başkanı Meral Akşener'in en önemli kriterleri şöyle:- Kazanacak bir adayla seçime gidilmeli.- Almanya, Finlandiya cumhurbaşkanları gibi adını bile bilmediğiniz, derleyici, toparlayıcı bir kişi olmalı.SAADET'İN KRİTERLERİSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun dün açıkladığı kriterler şunlar:- Seçimi alacak bir aday olmalı.- Kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı.- Ötekileştirici değil, uzlaştırıcı.- Kuvveti değil, hakkı ve adaleti üstün tutacak.- Menfaati değil, hizmeti esas alacak.DP'NİN KRİTERLERİ6'lı masanın üyesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanı adaylığı için kriterlerini şöyle açıkladı:- 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak.- Seçilebilirlik.- Seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan T.C. Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, "Kim ve nasıl bir cumhurbaşkanı?" konusundan çok, seçilecek cumhurbaşkanının nasıl kontrol altında tutulacağına odaklanmış durumda; yetki kullanımı konusunda elinden neredeyse taahhütname talep edecek noktadalar.Peki altı partinin kriterlerin bir önemi var mı? PKK'nın siyasi şubesi HDP'nin desteğini almadan hiçbirisinin önemi yok.TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN HDP'YE TALİMATLARITerör örgütü PKK'dan aldığı talimat gereği aday belirleme sürecinde en sessiz kalan HDP oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Ekim 2021 günü PKK'nın HDP'ye gönderdiği talimatlardan söz etmişti. O talimatta şunlar yazıyordu:"CHP, İYİ Parti gibi partiler demokrasi ittifakı, faşizme karşı mücadele etme ittifakına gelmezler. HDP'yle açık ilişkiye de girmezler. HDP olmadan seçimleri kazanamayacaklarını, AKP ve MHP'den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere, 'Bize doğru yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşabiliriz, aksi takdirde kaybedersiniz' biçiminde hem umut vermeli hem de 'Böyle bir politika yürütmemiz için bizleri cesaretlendirecek yaklaşım göstermelisiniz' demelidir. HDP yürüteceği siyasetiyle bunları kendine muhtaç hale getirebilir ve bunlardan yararlanabilir..."HDP bu stratejiyi devam ettiriyor. Sözün özü; 6'lı masa HDP'ye, HDP 6'lı masaya muhtaç. Dolayısıyla kim kimi aday gösterirse göstersin, 6'lı masadaki herkes biliyor ki tek kriter var: PKK/HDP'nin kabul etmeyeceği kişi aday olamaz.