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Eda Nur'a cinsel saldırıda davasında flaş gelişme! İşte istenilen cezalar

Ankara’da bir binanın 15. katından düşerek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkında mütalaa açıklandı.

Eda Nur'a cinsel saldırıda davasında flaş gelişme! İşte istenilen cezalar
Ekleme: 15.04.2022 - 13:56 Güncelleme: 15.04.2022 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Eda Nur'a cinsel saldırıda davasında flaş gelişme! İşte istenilen cezalar
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan en az 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.

Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edildi

Bu şekilde, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

18'ER YIL KADAR CEZA İSTENDİ

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Mahkemede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan en az 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
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Eda Nur'a cinsel saldırıda davasında flaş gelişme! İşte istenilen cezalar
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