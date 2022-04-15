Eda Nur'a cinsel saldırıda davasında flaş gelişme! İşte istenilen cezalar

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan en az 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edildiBu şekilde, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Mahkemede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan en az 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.