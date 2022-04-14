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MSÜ Sonuçları Açıklandı! MSÜ Sınav Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından en sık aratılanlar arasında MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yer aldı. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Ekleme: 14.04.2022 - 09:20 Güncelleme: 14.04.2022 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
MSÜ Sonuçları Açıklandı! MSÜ Sınav Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
MSÜ sınav sonuçları adaylar tarafından oldukça merak ediliyordu. 27 Mart günü ülke genelinde yapılan sınavın ardından adaylar MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı ve MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak soruları yer alıyordu. Beklenen gün geldi. 14 Nisan sabah saatlerinde sınav sonuçları erişime açıldı. MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı Mı?

MSÜ sınav sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yer aldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada “Değerli adaylarımız, 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.” ifadeleri kullanıldı. Bugün itibariyle sonuçlar erişime açıldı.


MSÜ Sonuçları Açıklandı! MSÜ Sınav Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

MSÜ Sınav Sonuçları Nasıl Sorgulanır?


Binlerce adayın beklediği MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasıyla en merak edilen sorulardan biri de MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır sorusu oldu. ÖSYM takviminde MSÜ sınav sonuçlarının 14 Nisan tarihinde açıklanacağı belirtilmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamayla sonuçların erişime açıldığını belirtti. Adaylar sınav sonuçlarını kimlik bilgileri ve şifreleri ile ÖSYM internet adresinden kolaylıkla öğrenebilirler. https://sonuc.osym.gov.tr sitesinden veya ÖSYM uygulamasından bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

MSÜ Taban Puanları Ne Kadar?


MSÜ taban puanları da oldukça merak ediliyor: Bu nedenle adaylar konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Tercih işlemlerini gerçekleştirecek olanlar MSÜ taban puanlarını merak ediyor. Bu sene için taban puanları henüz belli değil. 2021 MSÜ taban puanları ise şu şekilde;

Erkek Adaylar
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

Kadın Adaylar
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

MSÜ Sonuçları Açıklandı! MSÜ Sınav Sonuçları Nasıl Sorgulanır?


MSÜ Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?


Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna cevap aramaya başladı. Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.t adresinden ilan edilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından 17 Haziran günü kabul edilen adaylar ilan edilecek.


MSÜ sınav sonuçları ne zaman yapılacak ve MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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