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Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan şahıs yakalandı!

İstanbul'da yabancı uyruklu kişiler sokakta gezen kadınların gizlice videolarını çekip sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken harekete geçen polis ekipleri kimlikleri tespit edilen kişileri gözaltına aldı.

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan şahıs yakalandı!
Ekleme: 13.04.2022 - 09:13 Güncelleme: 13.04.2022 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan şahıs yakalandı!
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduğunu tespit etti.

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan şahıs yakalandı!

Şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa'da, U.M. ise Küçükçekmece'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan şahıs yakalandı!

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