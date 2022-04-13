Megi yıktı geçti: Ölü sayısı 50'yi aştı

Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 56'ya yükseldi. Eyalette toprak altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinin kullanılmaz hale geldiğini ve 12 kişinin de kayıp olduğunu kaydetti.

Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi.Şinhua ajansının haberine göre, Filipinler'de son günlerde yaşanan sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi.Leyte eyaletine bağlı Baybay şehrinin Belediye Başkanı Jose Carlos Cari, afetten en fazla etkilenen bölgedeki 10 kasabada 47 kişinin öldüğünü açıkladı.Cari, eyalette toprak altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinin kullanılmaz hale geldiğini ve 12 kişinin de kayıp olduğunu kaydetti.