  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 15,93 - 15,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

13 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün televizyonda Neler Var?

13 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 13 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Peki, 13 Nisan yayın akışı nasıl? Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte merak edilenler...

Ekleme: 13.04.2022 - 11:18 Güncelleme: 13.04.2022 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
13 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün televizyonda Neler Var?
13 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Evde dizi keyfi yapmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında ise 13 Nisan yayın akışı nasıl ve 13 Nisan bugün televizyonda neler var soruları yer aldı. Oğlum, Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk, Eski Köye Yeni Adet, Kuruluş Osman, İbo Show ve Kara Tahta gibi popüler yapımlar bu akşam ekranlarda olacak. 13 Nisan yayın akışı ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.


13 Nisan Yayın Akışı Nasıl?


13 Nisan yayın akışı akşam evde televizyon keyfi yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 13 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. İşte sık sık aratılan 13 Nisan yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oğlum
00:15 Baba
02:45 Üç Kuruş

13 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün televizyonda Neler Var?

ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:05 Kuruluş Osman
00:25 Hakim
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Üç Kız Kardeş
02:15 Çok Güzel Hareketler 2
02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:15 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:30 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)
22:30 Mahkum
01:15 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)
03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:00 Şevkat Yerimdar
06:00 Zümrüdüanka

13 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün televizyonda Neler Var?

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 İbo Show
00:30 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
19:15 Survivor All Star
20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
22:15 Survivor All Star
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
04:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

TRT1 YAYIN AKIŞI
06:10 Elimi Bırakma
08:50 Ramazan Klipleri
08:55 Kuşlarla Yolculuk
09:45 Bir İyilik Hikayesi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Kara Tahta
02:10 Kuşlarla Yolculuk
02:45 Bir İyilik Hikayesi
03:00 Sahur Bereketi
05:00 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif


Türkiye'de bir ilk olacak: Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak! Geri sayım başladı
Bakan Akar'dan Mariupol'deki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklama
Ümitcan Uygun'a Esra Hankulu'nun ölümü nedeniyle verilen ceza belli oldu
Savcılık talimat verdi: Bağcılar'da yol kesip tehditler savuran Suriyeli adliyeye sevk edildi...
Fahrettin Koca hastanelerdeki son durumu paylaştı!
ABD'den sonra İngiltere'de de rekor enflasyon! 30 yılın en yüksek seviyesinde
Seçim kanununda kritik değişiklikler Resmi Gazete'de! Erken seçim, oy pusulası, seçmen nakli...
Türkiye sapık öğretmeni konuşuyor: Öğrenciye WhatsApp’tan cinsel taciz: İstiyor musun yavrum
Büyükerşen beraatın formülünü buldu: Çocukları işe al
Zelenskiy'den Medvedçuk çıkışı: Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişelim
Oda TV'den kara propaganda! Lokman Çağırıcı'nın istifasını böyle gördüler...
New York metrosunda silahlı saldırı! Polis Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu!
Rus ordusunun çekildiği bölgelerde dehşete düşüren görüntüler: Ölü sayısı 720'yi geçti
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarını yalanladı
'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL!
Et piyasasına yeni destek: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, 2 bin 500 TL ödeme yapılacak!
Holding patronu hakkında şok gerçek! Uyuşturucu baronu çıktı!
Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan paketlendi!
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Putin'in kızının 'vaftiz babası' Ukrayna'da yakalandı
Mezardan tırnaklarıyla kazarak çıktı! Başına gelenler filmleri aratmadı

Mezardan tırnaklarıyla kazarak çıktı! Başına gelenler filmleri aratmadı

Ziraat Bankası'ndan 10 yıl vadeli ucuz kredi: Gençlere ve kadınlara özel 6 yeni kredi ürünü

Ziraat Bankası'ndan 10 yıl vadeli ucuz kredi: Gençlere ve kadınlara özel 6 yeni kredi ürünü

Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk'a dava şoku!

Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk'a dava şoku!

126 yıllık bitmeyen dava

126 yıllık bitmeyen dava

Cebinizde servet yatıyor olabilir! Kasiyerlik yaparken fark etti! 50 TL’nin sağ üst köşesinde…

Cebinizde servet yatıyor olabilir! Kasiyerlik yaparken fark etti! 50 TL’nin sağ üst köşesinde…

Megi yıktı geçti: Ölü sayısı 50'yi aştı

Megi yıktı geçti: Ölü sayısı 50'yi aştı