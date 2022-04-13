13 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün televizyonda Neler Var?

13 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 13 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Peki, 13 Nisan yayın akışı nasıl? Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte merak edilenler...



13 Nisan Yayın Akışı Nasıl?



birçok kişi tarafından merak ediliyor. Evde dizi keyfi yapmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında isevesoruları yer aldı. Oğlum, Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk, Eski Köye Yeni Adet, Kuruluş Osman, İbo Show ve Kara Tahta gibi popüler yapımlar bu akşam ekranlarda olacak.ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.akşam evde televizyon keyfi yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 13 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. İşte sık sık aratılan 13 Nisan yayın akışı;06:00 Gelin Evi08:00 Bu Sabah10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk12:00 Gelin Evi15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme18:45 Show Ana Haber20:00 Oğlum00:15 Baba02:45 Üç Kuruş06:15 Kuruluş Osman08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert13:00 ATV Gün Ortası14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane16:00 Esra Erol’da19:00 ATV Ana Haber19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar20:05 Kuruluş Osman00:25 Hakim02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur05:25 Hz. Ömer07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Yaprak Dökümü13:00 Gelinim Mutfakta16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı16:45 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Sadakatsiz23:30 Üç Kız Kardeş02:15 Çok Güzel Hareketler 202:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti05:15 Yabancı Damat08:00 Çalar Saat10:45 Ekonomi Arası11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan13:00 En Hamarat Benim16:00 Fulya İle Umudun Olsun19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber20:30 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)22:30 Mahkum01:15 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri05:00 Şevkat Yerimdar06:00 Zümrüdüanka07:00 Mesut Yar İle Bugün09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde16:00 Söz18:30 Star Ana Haber20:00 İbo Show00:30 Aramızda Kalsın03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi05:00 Söz07:15 8’de Sağlık08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa11:15 Survivor All Star13:00 Survivor Panorama14:45 Canım Annem16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz19:15 Survivor All Star20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk22:15 Survivor All Star00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan04:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan06:10 Elimi Bırakma08:50 Ramazan Klipleri08:55 Kuşlarla Yolculuk09:45 Bir İyilik Hikayesi10:00 Alişan İle Hayata Gülümse15:15 Bir İyilik Hikayesi15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli17:00 Ana Haber17:25 İddiaların Aksine17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması19:00 Ramazan Sevinci20:00 Kara Tahta02:10 Kuşlarla Yolculuk02:45 Bir İyilik Hikayesi03:00 Sahur Bereketi05:00 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif