Edirne'de fırında skandal görüntü! Kürekle toplayıp lavaş yaptı

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi.FIRINA PARA CEZASITemizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.HİJYEN KURALLARI YOKGörüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.ESENLER'DE MARKETTE FARELER CİRİT ATTIÖte yandan Esenler'de bulunan dev market zincirinin şarküteri reyonunda fareler de adeta cirit attı.Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan dev market zincirinin Esenler'de bulunan bir şubesinde fareler adeta cirit attı. Şarküteri reyonunda görülen farelerin, raflarda bulunan ürünleri indirerek yemek için götürdükleri görüldü. Farelerin gezdiği sırada marketin kapalı olduğu öğrenilirken o anlar bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.Görüntülerde, farelerin adeta marketin içinde cirit attığı, iki farenin şarküteri reyonunda bulunan ürünleri sürükleyerek götürdükleri görülüyor. O anları kayıt altına alan vatandaşların şaşkınlıkları çektikleri videoya yansıdı.SÜT KAZANINDA BANYO REZALETİKonya'nın Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.