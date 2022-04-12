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Edirne'de fırında skandal görüntü! Kürekle toplayıp lavaş yaptı

Edirne’de bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptığı fırına 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Ekleme: 12.04.2022 - 16:09 Güncelleme: 12.04.2022 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de fırında skandal görüntü! Kürekle toplayıp lavaş yaptıEdirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi.

FIRINA PARA CEZASI

Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

HİJYEN KURALLARI YOK

Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.


ESENLER'DE MARKETTE FARELER CİRİT ATTI

Öte yandan Esenler'de bulunan dev market zincirinin şarküteri reyonunda fareler de adeta cirit attı.

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan dev market zincirinin Esenler'de bulunan bir şubesinde fareler adeta cirit attı. Şarküteri reyonunda görülen farelerin, raflarda bulunan ürünleri indirerek yemek için götürdükleri görüldü. Farelerin gezdiği sırada marketin kapalı olduğu öğrenilirken o anlar bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

Görüntülerde, farelerin adeta marketin içinde cirit attığı, iki farenin şarküteri reyonunda bulunan ürünleri sürükleyerek götürdükleri görülüyor. O anları kayıt altına alan vatandaşların şaşkınlıkları çektikleri videoya yansıdı.

SÜT KAZANINDA BANYO REZALETİ

Konya'nın Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.
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