Bakan Akar'dan Karadeniz ve İstanbul Boğazı'na ilişkin 'Mayın' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulus Akar tarafından "Karadeniz'de tespit edilen mayınlar anında imha edildi. İstanbul boğazında tespit edilen mayınların menşeine ilişkin elimizde kesin bilgi yok." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulus Akar "Karadeniz'de tespit edilen mayınlar anında imha edildi. İstanbul boğazında tespit edilen mayınların menşeine ilişkin elimizde kesin bilgi yok. Bu konudaki incelemelerimiz hassasiyetle devam ediyor. Elde kesin veri olmadan bu konuda yorum yapmak doğru olmaz. " dedi.



Akar şunları da söyledi: Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz.



(Ukrayna'da bekleyen A400M uçakları) Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti. Uçaklarımız sağlam durumda, şu ana kadar bir sorun yok. Şartlar müsait olduğu ilk anda uçaklarımızı yurda getireceğiz.