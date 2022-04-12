ANKA'ya yeni kabiliyet: Karadeniz'deki mayın arama görevini başarıyla tamamladı

Ukrayna'nın, Rus savaş gemilerine karşı Odessa'dan denize bıraktığı mayınlar Karadeniz için risk oluşturuyor. Havadan ve denizden gözetleme yapan Deniz Kuvvetleri, İstanbul Boğazı'ndaki riske karşı da mayın avlama gemilerini devreye sokuyor.Arama çalışmalarına son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ANKA İHA'lar da dahil edildi.'MAYIN TESPİT ÇALIŞMALARI ANKA İHA'LAR İLE BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ'Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının ANKA'ya entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'İHA'larımıza yeni bir kabiliyet daha kazandırdık. Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ANKA İHA'sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler' ifadelerini kullandı.