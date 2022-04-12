  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 15,93 - 15,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ANKA'ya yeni kabiliyet: Karadeniz'deki mayın arama görevini başarıyla tamamladı

Karadeniz'de sürüklenen serseri mayınları tespit çalışmalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet veren ANKA İHA'lar kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çalışmaların ANKA'ya entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

ANKA'ya yeni kabiliyet: Karadeniz'deki mayın arama görevini başarıyla tamamladı
Ekleme: 12.04.2022 - 18:02 Güncelleme: 12.04.2022 - 18:06 / Editör: Ozge Selin
ANKA'ya yeni kabiliyet: Karadeniz'deki mayın arama görevini başarıyla tamamladı
Ukrayna'nın, Rus savaş gemilerine karşı Odessa'dan denize bıraktığı mayınlar Karadeniz için risk oluşturuyor. Havadan ve denizden gözetleme yapan Deniz Kuvvetleri, İstanbul Boğazı'ndaki riske karşı da mayın avlama gemilerini devreye sokuyor.

Arama çalışmalarına son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ANKA İHA'lar da dahil edildi.

'MAYIN TESPİT ÇALIŞMALARI ANKA İHA'LAR İLE BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının ANKA'ya entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'İHA'larımıza yeni bir kabiliyet daha kazandırdık. Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ANKA İHA'sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler' ifadelerini kullandı.

ANKA'ya yeni kabiliyet: Karadeniz'deki mayın arama görevini başarıyla tamamladı
New York'ta metro istasyonunda saldırı
Görüşmelerden bir sonuç alınamadığını söyleyen Putin'den flaş savaş açıklaması: Başka çaremiz yok
Savaş başka yere mi taşınıyor? Videoda dikkat çeken ayrıntı: Rus konvoyu başka bir ülkeye ilerliyor
Ali Babacan, ODTÜ'ye alınmadı
CHP tayfasının çamur attığı İstanbul Havalimanı uluslararası yolcu trafiğinde dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu
Bakan Akar'dan Karadeniz ve İstanbul Boğazı'na ilişkin 'Mayın' açıklaması
ABD enflasyon verisi açıklandı! 2022 Mart enflasyon oranı rekor kırdı
NATO'dan dikkat çeken Türk pilotu paylaşımı! Turkey değil Türkiye detayı
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Göç İdaresi' göndermesi: 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş
Oda TV CHP'li başkana paravan oldu: Gazeteciye tehdit iddiaları kulak arkası edildi
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Ergün Poyraz saldırısını normal karşıladı
Bakım ihalesinin CHP milletvekili Özgür Karabat'a verildiği İETT'de 2021 yılında otobüsler tam 158.657 kez arıza yaptı
Basın özgürlüğü diye yırtınan CHP yandaşları CHP'li belediyenin yolsuzluğunu gözardı etti.
FETÖ şüphelisi itiraf etti: Yemin ettirip soruları önceden verdiler
İntihara kalkışan kızına 'Hadi atla işimi kolaylaştır' demişti! O baba hakkında Aile Bakanlığı devrede
Ankara’da yaşlı kadın servisten indirilmişti: Türkiye’nin tepki gösterdiği olayla flaş gelişme!
Macron'un rakibi Marine Le Pen ırkçılığını tescilledi: Siyahi kadına dokunmamak için çaba sarf etti
İfşa olan HDP'liler CHP üyesi yapılarak İBB'ye işe alınıyor
Savaşın iğrenç yüzü! Ukraynalı kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Rus askerleri eşimi öldürdü bana tecavüz etti
İstanbul Havalimanı uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi

İstanbul Havalimanı uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi

25 ay sonra bir ilk! Türk turist kafilesi oraya geçti

25 ay sonra bir ilk! Türk turist kafilesi oraya geçti

Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüs sürecini anlattı: Yorgun ve tükenmiş

Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüs sürecini anlattı: Yorgun ve tükenmiş

Kuyumculardan 'altın' tahmini: 'Önce düşecek sonra hızla yükselecek'

Kuyumculardan 'altın' tahmini: 'Önce düşecek sonra hızla yükselecek'

Sebze ve meyve fiyatları ne zaman düşüşe geçecek: Tarih verildi

Sebze ve meyve fiyatları ne zaman düşüşe geçecek: Tarih verildi

Valizlerden dolar ve euro fışkırdı!

Valizlerden dolar ve euro fışkırdı!