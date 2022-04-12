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12 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 12 Nisan altın fiyatları ne kadar soruları yer aldı. Peki, 12 Nisan gram altın ne kadar? 12 Nisan çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 12.04.2022 - 10:46 Güncelleme: 12.04.2022 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
12 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?
Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 12 Nisan altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları artacak mı soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok yatırımcı araştırmalara başladı. 12 Nisan gram altın ne kadar ve altın fiyatları artacak mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

12 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar?


12 Nisan altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 12 Nisan altın fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. Dalgalı bir şekilde ilerleyen altın fiyatları yatırımcıların konuyla yakından ilgilenmesine neden oldu. 12 Nisan altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;

22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 836,25
SATIŞ: 842,51

ATA ALTIN
ALIŞ: 6.120,00
SATIŞ: 6.194,00

12 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.982,00
SATIŞ: 6.044,00

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.973,00
SATIŞ: 6.037,00

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.995,00
SATIŞ: 3.032,00

GRAM ALTIN
ALIŞ: 923,02
SATIŞ: 923,30


12 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın Fiyatları Artacak Mı?


Düğün sezonu yaklaşırken sürekli olarak aratılan sorulardan biri de altın fiyatları artacak mı sorusu oldu. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan tahminler de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada "Gram altın TL fiyatı güne 920 liradan başladı. Nisan ayında 2 kez 880 lira test edildi. 900 lira seviyesinin üzerinde alım yapmam dedim. Eğer 900 lira seviyesi ve altında gram altın alan yatırımcılar varsa benim mayıs ayında beklediğim seviye 960 lira. 980 lira seviyesi de muhtemelen mayıs ayında görülecek. Eğer kâr satışı yapacaksınız ve uygun görüyorsanız 900 liranın üzerinden de alabilirsiniz ama ben alım işimi 630 lirayken bitirdim. Kişisel olarak alım yönünde bir pozisyonum yok, zirveleri bekliyorum, mesela gram altında 1450 lira. Bu seviyeler görülünce satış olarak pozisyon alacağım. Ben yine de 900 lira altına sarkmasını beklerdim ama şu anki fiyattan alan da zarar etmeyecek. Ancak benim taktiğim her zaman alırken kazanmak. Mesela gram altın fiyatının sert bir şekilde 890 liraya gerilediğini düşünün, ancak bu sefer size 890 liradan alım fırsatı vermeyecekler çünkü bankaların makas aralığında büyük bir açıklık var. Kimseyi takmıyorlar, fırsatçılık var, başıboşçuluk var. 40 lira 50 lira makas açan bankalar var. Makas aralığına dikkat edin. O yüzden uzun vadeli yatırımcı olun olabiliyorsanız. Tezgah kuruldu. Ekmek yedirmeyecekler bunu unutmayın." İfadeleri kullanıldı.

12 Nisan altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
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