Küçük kız Kinder kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı

Geçtiğimiz hafta Kinder çikolatasında tespit edilen Salmonella bakterisinin yıkıcı yankıları devam ediyor. Sürpriz yumurtanın en küçük kurbanı ise 3 yaşındaki minik Brooklyn-Mai oldu. Küçük kızın annesi Charlotte Wingfield, Brooklyn-Mai'yi kreşten aldıktan sonra kötü olduğunu fark etti. Daha önce kızını hiç böyle görmeyen anne, 24 saat boyunca kızının başında bekledi.BAŞTA NE OLDUĞUNU ANLAMADILARAteşi 39'un üzerine çıkan küçük kızın doktoru ve anne, böyle bir felaketin yaşanacağını anlayamadığı için basit bir şey sandılar. Ancak düzelmeyince hastaneye kaldırılan küçük kız, uzun süre acı çektikten sonra hayatını kaybetti.GERÇEK ORTAYA ÇIKTIİlk başka doktorlar bunun viral bir böcek olduğunu düşündü. Ancak daha sonra acı verici gerçek ortaya çıktı. Boorklyn-Mai, arkasında gözü yaşlı bir aile bıraktı. Kızının kaybettiğinden beri gözyaşı dinmeyen anne Charlotte, 'Gözlerinin ardında ruhu yok gibiyi. Çok maceracı ve aktif kızımın böyle olduğunu görmek ve onu öyle hatırlamak yürek parçalıyor' dedi.FABRİKALAR KAPATILDIDaha önce Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç'te de Kinder çikolata ürünlerinin belirli partileri geri çağrılmıştı. Söz konusu ürünlerde Salmonella'nın tespit edilmesi üzerine Belçika'da Kinder sürpriz yumurtalarının üretimi tamamen durdurulmuştu. Belçika makamları, birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Salmonella vakası dalgasının arkasından Kinder çikolata fabrikasının kapatılmasını emretmişti.63 ÇOCUĞA BULAŞMIŞTIİngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.