Hamilelere İdari İzin Kalktı Mı? Hamilelere İdari İzin Süreci Bitti Mi?

Hamilelere İdari İzin Kalktı Mı?



Doğum İzni Kaç Gün?

Babalık İzni Kaç Gün?



Hamilelerin pandemi süreci boyunca idari izinli sayılacağı belirtilmişti. Son alınan kararla birlikte haileler için idari izinde bazı değişiklikler yapıldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Resmi Gazete’de konuyla ilgili açıklama yayımlandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Pandemi sürecinde alınan önlemler kapsamında hamilelerin idari izinli sayılacağı belirtilmişti. Bu nedenle konu hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Resmi Gazete’de yayınlanan açıklamanın ardından en merak edilen sorulardan biri desorusu oldu. Resmi Gazete’de hamilelere idari iznin kalktığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.Hamilelerin en merak ettiği sorulardan biri desorusu oldu. Doğum izni ile ilgili yenilikler ve değişimler İş Kanunu tarafından yapılır. İlk doğum için doğum izni 60 gün olarak belirlenmiştir. İkinci doğum için ise bu süre 120 gün olarak belirlenir. Sonraki doğumlarda ise 180 gün doğum izni tanınır. Ayrıca doğum izni bittikten sonra ücret kesintisi yapılmadan yarım gün çalışma hakkı da bulunmaktadır. İşçi tercihine bağlı olarak bu hakkından yararlanabilir. Çalışan kişi birden fazla çocuk dünyaya getirirse sürelere ek olarak 30 gün eklenir. Engelli bir çocuk dünyaya getirilmesi durumunda 360 gün izin verilir.Babalık izni de iş kanununda yer alan haklardandır. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu da yer alır. Çalışan kişi memursa 10 gün babalık izni kullanabilir. Özel sektör çalışanlarında ise babalık izni 2 gün olarak belirlenmiştir. İş kanunda yer alan değişikliğe göre babalık izninde özel sektör çalışanlarına 5 gün izin hakkı tanınmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “ İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir…" ifadeleri belirtilmektedir. Sözleşmeli personel için ise Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre babaya iki gün izin verilir.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.