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15 Temmuz darbe girişiminde 1 saatlik mesaj trafiği gerekçeli kararda! İlk mesaj 21.20'de: 'Gizli' koduyla geçildi

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın gerekçeli kararında 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı karargahından çekilen darbe teşebbüsüne yönelik mesajlar ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gelen mesajlar yer aldı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı gerekçeli karara göre mesajlar öncelik derecesi olarak "Harekat Yıldırım" ve "Gizli" koduyla geçildi. Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç ve sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan eski albay Cemil Turhan tarafından 15 Temmuz 21:30'da imzalı paylaşılan 'atama' konulu mesajda aralarında darbeci general Semih Terzi ve eski tuğgeneral Ahmet Bircan Kırker'in de bulunduğu isimlerin sözde atama yerlerini paylaşarak söz konusu görevlerde atamalı bulunan generallerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine alındığı, yeni görev yerleri belli oluncaya kadar idari izinli sayılacaklarına ilişkin konuşmalar yer aldı.

15 Temmuz darbe girişiminde 1 saatlik mesaj trafiği gerekçeli kararda! İlk mesaj 21.20'de: 'Gizli' koduyla geçildi
Ekleme: 11.04.2022 - 11:11 Güncelleme: 11.04.2022 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
15 Temmuz darbe girişiminde 1 saatlik mesaj trafiği gerekçeli kararda! İlk mesaj 21.20'de: 'Gizli' koduyla geçildi
FETÖ'nün 15 Temmuz ihaneti sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin gerekçeli karar Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı. Kararda, 15 Temmuz 2016'da darbeci askerlerin Genelkurmay Karargah Mesaj Evrak Dağıtım Sistemi'ne (MEDAS) girdiği, Albay Cemil Turan ile Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün imzalarının bulunduğu sözde sıkıyönetim bildirisini kontrollerinde olan birliklere gönderdiği mesajlara yer verildi.

'BİRLİKLERE HER TÜRLÜ KOORDİNE YETKİSİ VERİLDİ'
Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olan Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi (SKKHM) amiri Osman Kardal ile eski kurmay binbaşı Erhan Metin imzalı mesajın 'Yıldırım Harekat' ibareli gönderildiği aktarılan gerekçeli kararda, 15 Temmuz akşamı saat 21:20'da gönderilen mesaj içeriklerinde 'Ülke genelinde meydana gelen ani gelişmeler kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm birlik kurum ve karargahları tarafından kendilerine verilecek vazifeleri yerine getirmek, güvenliği sağlamak ve işlerliği devam ettirmek maksadıyla gereken her türlü tedbir tereddütsüz alınacaktır. Bu doğrultuda tüm birlik kurum ve karargahlar; en kısa sürede hazırlıklarını tamamlayacak, Genelkurmay Başkanlığınca verilecek emirleri icra etmek maksadıyla hazır halde bulunacaklardır. Öncelikli olarak; 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı/Çakırsöğüt ve Özel Kuvvetler Komutanlığının uygun birlikleri gecikmeksizin derhal Ankara'ya intikal edecek. İntikalin süratle gerçekleştirilmesine yönelik her iki birlik komutanına Kuvvet komutanlıkları ve diğer birliklerle her türlü koordine yetkisinin verildiği' ifadelerinin yer aldığı kaydedildi. 

15 Temmuz darbe girişiminde 1 saatlik mesaj trafiği gerekçeli kararda! İlk mesaj 21.20'de: 'Gizli' koduyla geçildi

PARTİGÖÇ'ÜN ATAMA MESAJLARI
Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç ve sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan eski albay Cemil Turhan tarafından 15 Temmuz 21:30'da imzalı paylaşılan 'atama' konulu mesajda aralarında darbeci general Semih Terzi ve eski tuğgeneral Ahmet Bircan Kırker'in de bulunduğu isimlerin sözde atama yerlerini paylaşarak söz konusu görevlerde atamalı bulunan generallerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine alındığı, yeni görev yerleri belli oluncaya kadar idari izinli sayılacaklarına ilişkin konuşmalar yer aldı. Partigöç ve Turhan'ın 'Katılışlar' konulu mesajında ise, '2016 yılı genel atamaları ile Ankara Garnizonundan başka bir garnizona atanarak ilişik kesen ancak atandığı yeni birliğe katılmayıp halen mehil izinde bulunan tüm personel, derhal mehil iznini sonlandırarak Ankara'daki eski birliklerine katılış yapacaklardır. Ankara dışındaki bir garnizondan Ankara Garnizonuna atanarak ilişiği kesen ancak halen mehil izinde bulunan personel de derhal mehil izni sonlandırılarak Ankara'da atanmış olduğu yeni birliklerine katılış yapacaklardır. 24 saat içerisinde katılış yapmayan personel hakkında firar işleminin yapılacağı' şeklinde metnin yer aldığı belirtildi. Birliklere gönderilen 'karargah sorumlularının belirlemesi' konulu mesajda ise ülke genelinde meydana gelen abi gelişmeler kapsamında karargahların sözde güvenliği sağlamak adı altında her türlü tedbiri almaya ve mevcut atamalara bağlı kalmaksızın ihtiyaç duyulan görevlendirmeleri yapmaya yetkilendirildiği ifadeleri yer aldı.

15 Temmuz darbe girişiminde 1 saatlik mesaj trafiği gerekçeli kararda! İlk mesaj 21.20'de: 'Gizli' koduyla geçildi

1 SAATLİK MESAJ MESAİSİ
Darbe gecesi saat 21:29'da eski kurmay binbaşı Erhan Metin ve eski kurmay albay Osman Kardal imzalı, TSK bünyesindeki tüm birlik, kurum ve karargahların verilecek vazifeleri yerine getirmek için her türlü tedbiri almasına ve en kısa sürede hazırlıkların tamamlanmasına ilişkin mesaj olduğu tespit edilirken, 21:45'te gelen 2. mesajda, Turhan ve Partigöç imzasının bulunduğu sorumluların belirlenmesi olduğu belirlendi. 21:50'de gelen 3. mesajda, yine Turhan ve Partigöç'ün imzası ile hazırlanan 'atamaların' olduğu, 21:57'de gelen 4. mesajda, Ankara garnizonundan başka garnizona atananlar ile Ankara dışındaki garnizonlardan Ankara'ya atanan ve halen mehil izninde bulunan personelin izinlerini keserek derhal Ankara'daki birliklere katılmalarına ilişkin mesaj olduğu aktarıldı. 22:25'te ise 'sıkıyönetim direktifine' ilişkin mesaj olduğu, sıkıyönetim direktifi konulu mesajın birden fazla kez K.K. Muhabere merkezine geldiği ve buradan dağıtımının yapıldığının anlaşıldığı aktarıldı.

DARBE PLANI: HAREKAT YILDIRIM GİZLİLİK DERECESİ: GİZLİ
Gerekçeli kararda, söz konusu mesajlara ilişkin Öncelik derecesinin sözde darbe planı olan Harekat Yıldırım', gizlilik derecesinin ise gizli olduğuna dikkat çekildi.
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15 Temmuz darbe girişiminde 1 saatlik mesaj trafiği gerekçeli kararda! İlk mesaj 21.20'de: 'Gizli' koduyla geçildi
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