  • USD: 14,72 - 14,75
  • EURO: 16,00 - 16,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!

Antalya'da kendisine işkence uygulayan eşi Ramazan İpek'i öldüren ve 108 gün tutuklu kaldıktan sonra, ceza almadan özgürlüğüne kavuşan 31 yaşındaki iki çocuk annesi Melek İpek, servis şoförlüğüne başladı. Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüsün şoförlüğünü yapan Melek İpek geçen yıl tıp fakültesinde okuma hayalini gerçekleştirmek için YKS'ye girmişti. Melek İpek bu yıl da üniversite sınavına girmeyi planlıyor. Genç kadın bir yandan da sınav için hazırlanıyor.

Ekleme: 10.04.2022 - 10:24 Güncelleme: 10.04.2022 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde 8 Ocak 2021 tarihinde evinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kalan Melek İpek, eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vurarak öldürmüştü.

Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!

Mahkeme 'Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince genç kadını tahliye etmişti. 26 Nisan 2021'de cezaevinden çıkan Melek İpek'e çok sayıda kadın platformu da destek olmuştu.

Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!

SERVİS İŞİNE GERİ DÖNDÜ

Kızları C.D.İ. (10) ve İ.N.İ.'nin (8) geleceği için kolları sıvayan Melek İpek daha önce eşiyle birlikte yaptığı servis işine tekrar geri döndü.

E sınıfı ehliyeti olan ve babası Menderes Çelik'in kendisine aldığı minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan Melek İpek, 'Kızlarımın geleceği onların istikbali için çalışıyorum. Kötü günler geride kaldı.

İleriye bakmak zorundayım. İki evladımın iyi bir eğitim almaları, onların geleceği için çalışıyorum. Servis şoförlüğünü daha önce de yapıyordum' diye konuştu.

Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!

ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANIYOR

İki kızı, annesi ve babası ile birlikte yaşayan Melek İpek daha önce 2010 yılında üniversite sınavına girmiş ve Tıp fakültesine kayıt yaptıracak kadar yüksek puan almıştı.

Ancak eşinin baskıları nedeniyle okuyamayan genç kadın üniversitede okuma hayalini gerçekleştirmek için bu yıl da sınava girecek. Hem çalışıp, hem sınava hazırlanan genç kadına çocukları ve ailesi de destek oluyor.
Beren Saat'in hükümeti eleştirdiği konuşmasını alkışlamıştı! ATO başkanına bir tepki de Nagehan Alçı'dan: Akıl tutulmasının bu kadarı da fazla…
Irkçıların iktidar mücadelesi! Fransa'daki 6 milyon Müslüman tehlikede mi? Tüm dünyayı etkileyen bir durum var...
Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı için yeni hesaplar
Başkan Erdoğan öğrenci evine iftarda konuk olmuştu: Başkanımız Z kuşağının dilinden anlıyor
Milli Savunma Bakanı Akar: Mayınlar bilerek bırakılmış olabilir
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir sahur vakti...
Almanya’da kıtlık korkusu!
Başkan Erdoğan: Güvenlik personelimizin sonuna kadar yanındayım
Pakistan'da İmran Han hükümeti düştü
9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Salgında son doğru...
CHP'li İBB'nin ulaşıma yaptığı fahiş zamlara rağmen İETT otobüsleri tel tel dökülüyor! Yine yolda kaldı...
Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi...
Avrupa Birliği 'daha fazlası gelecek' deyip duyurdu: Ukraynalı mülteciler için 9,1 milyar avroluk yardım
Zelenskiy'den İngiltere açıklaması: Londra'nın kilit bir rol oynamasını bekliyoruz
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı: Hatta doğru ilerliyor
Boris Johnson Kiev'de! Zelenskiy ile görüştü
Aliyev duyurdu: Ermenistan normalleşmeyi kabul etti
Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!

Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Münevver Karabulut cinayetinde flaş sözler

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Münevver Karabulut cinayetinde flaş sözler

İstanbul’da taksici yolcuyu düşürdü!

İstanbul’da taksici yolcuyu düşürdü!

Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı! 10 gün boyunca sürecek...

Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı! 10 gün boyunca sürecek...

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda