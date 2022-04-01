Ukrayna Rus topraklarındaki petrol rafinerisini vurdu!

Rusya Ukrayna savaşının 37. gününde Ukrayna ordusunun taarruza geçtiği öğrenildi. Ukrayna'ya ait helikopterlerle Rus topraklarındaki petrol rafinerisi hedef alındı. Petrol rafinerisinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. İşte Rusya Ukrayna savaşında son dakika haberi...RUS TOPRAKLARINI VURDURusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.PETROL RAFİNERİSİNDE PATLAMAYangının, alçak irtifada uçarak Rusya'ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.40 KİLOMETRE MESAFEDERusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.KİEV'E KRİTİK ZİYARET: DETAYLARI VERİLMEDİAvrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edeceğini açıkladı.Mestola, sosyal medyadaki açıklamasında, 'Kiev'e gidiyorum. Avrupa Parlamentosu adına destek ve umut mesajı ileteceğim.' ifadesini kullandı. Metsola ziyaretiyle ilgili detay vermedi. Ziyaretin detaylarının güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu ifade edildi.11 YERLEŞİM YERİ GERİ ALINDIUkrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun kayıplar yaşaması nedeniyle başkent Kiev'i bloke edemediği ve ele geçiremediği belirtildi.Rusya'nın Ukrayna'da savaşan ordusunu güçlendirmeye devam ettiği ve bunun için Rusya Güney Askeri Bölgesine bağlı birlikleri savaşa dahil ettiği kaydedilen açıklamada, 'Rusya, geçici olarak işgal altında bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde kendi yönetimlerini kurmaya çalışıyor.' ifadelerine yer verildi.SALDIRILAR ARTABİLİRAçıklamada, Rus ordusunun, ilerleyen günlerde Ukrayna'nın güney ve doğusundaki bölgelerde saldırıları sıklaştırabileceği ifade edildi. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin de Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı kaydedildi.İZYUM'DA 20 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYORİzyum Belediyesinden yapılan açıklamada da şehirde 20 gündür insani koridorların açılmadığı belirtildi.Açıklamada, yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edilmeyi beklediği kaydedildi.