Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Başkan Erdoğan'ın Türk çiftçisinin ürünlerinin kaliteli ve uygun fiyata tüketiciye ulaştırılması için ülke geneline yaygınlaştırılması talimatını verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketler dün Mardin Artuklu'da açtığı şubesiyle 1.000 mağaza hedefini yakaladı. Tarım Kredi Marketlerin Genel Müdürü Yıldırım, hem market stratejisini hem de Ramazan'da yapılacak çalışmaları SABAH'a anlattı.74 İL 381 İLÇEDE FAALİYET GÖSTERİYORYıldırım, 'Bütün bu çalışmalar Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürümüz Hüseyin Aydın'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde hızla ilerliyor.Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplamda 300 mağaza açtık ve hızla mağaza açmaya devam edeceğiz. Şu an 10'u Grossmarket olmak üzere 1.000 mağaza sayısına ulaştık. Ülke genelinde 10 depo ile 74 il ve 381 ilçede marketlerimiz hizmet veriyor.Henüz şubemizin bulunmadığı Van, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Batman, Muş ve Siirt'te ise yılın ilk yarısında mağazalarımızı açmış olacağız. Yılın ikinci yarısında kuracağımız Diyarbakır ve Erzurum lojistik merkezleri ile lojistik merkez sayımızı 12'ye çıkarıp 81 ile hizmet vermeyi hedefliyoruz. Şu anda 5.300 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yıl sonunda 7.500-8.000 kişinin çalıştığı kocaman bir aile olacağız' dedi.ALGILARA KANMAYINTarım Kredi'nin bir çiftçi kuruluşu olduğunu söyleyen Yıldırım, 'Kendi markamız ile ürettiğimiz ürünlerimizin yüzde 100'ü Türk çiftçisinin emeğidir' dedi. Son 3-4 ayda Türkiye'de gıda arzında bir sıkıntı varmış gibi bir algı oluştuğunu belirten Yıldırım, 'Türkiye'de kesinlikle gıda arzı noktasında bir sıkıntı yokGıda stoklarımızda; ayçiçek yağı, un, bakliyat başta olmak üzere ürünler tüm mağazalarımızda yeterince bulunmaktadır. Türk çiftçisinin ürünü herkese yeter' dedi.RAMAZAN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDIRamazan ayı için hazır olduklarını belirten Yıldırım 'Kendi ürünlerimizin yanında TMO, Et ve Süt Kurumu ve Türk Şeker'in ürünlerini de raflarımızda uygun fiyatla müşterilerimiz ile buluşturacağız.Bu kapsamda TMO ile oluşturulan işbirliği ile 5 litrelik teneke Ayçiçek yağını 129 TL'ye, Et ve Süt Kurumu'nun konserve kuşbaşı 800 gramını 55.50 TL'ye ve konserve kıyma 800 gramını 45.50 TL'ye vatandaşlarımıza sunmaktayız. Süt ürünlerinde, peynir grubu başta olmak üzere, kalitemiz ve fiyatlarımızla iddialıyız' dedi.Aynı kalite ve standarttaki her üründe piyasadan yaklaşık yüzde 8-10 arası daha ucuz olduklarını anlatan Yıldırım, 'Ramazan kumanyasını 169 liraya hazırladık. En güçlü en kaliteli Ramazan kumanyası bizde. Ayrıca hayırseverler için KoopKart uygulamamız var. Vatandaşlarımız isterlerse 150-250-500 veya kaç liralık KoopKart istiyorlarsa alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirler' dedi.İNTERNETEN SATIŞLAR PTTAVM'DENYıldırım, internet platformları KoopgeL'i 2023 yılında devreye alacaklarını belirterek, şuanda internetteki satışlarının kamu iştiraki PttAVM.com üzerinden yapıldığını kaydetti.Yıldırım ayrıca 2023 yılı içerisinde franchise vermeyi de hedeflediklerini belirterek, 'Türkiye genelinde 30.000 aile marketi var. Bu aile marketlerini franchise modeli ile desteklemek için çalışmalarımızı yapıyoruz' dedi.