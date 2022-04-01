  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sevgilisiyle görüştüğünü öğrendiği genç kızı tekme tokat dövdü!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde korkunç bir olay yaşandı… Genç bir kız, erkek arkadaşıyla görüştüğünü ileri sürdüğü başka bir genç kızı yere yatırıp tekme tokat döverek yerlerde sürükledi.

Ekleme: 1.04.2022 - 14:37 Güncelleme: 1.04.2022 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Sevgilisiyle görüştüğünü öğrendiği genç kızı tekme tokat dövdü!
İnanılmaz olay, Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yaşandı. Ortalık bir anda karıştı...

İddiaya göre, K.E., erkek arkadaşının görüşmeye devam ettiğini ileri sürdüğü eski kız arkadaşı Ş.G. (21) ile kavga etmeye başladı.

Sevgilisiyle görüştüğünü öğrendiği genç kızı tekme tokat dövdü!

Ş.G.'yi yere yatıran K.E., genç kıza tokat ve tekmeler atmaya başladı.

Sevgilisiyle görüştüğünü öğrendiği genç kızı tekme tokat dövdü!

Genç kızın bir yandan saçını tutup sürükleyen K.E., karın boşluğu ve kafasına da tekme atmaya devam etti.

Sevgilisiyle görüştüğünü öğrendiği genç kızı tekme tokat dövdü!

O anları ise K.E.'nin yanındakiler cep telefonuyla kaydetti.

Sevgilisiyle görüştüğünü öğrendiği genç kızı tekme tokat dövdü!

O görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Sevgilisiyle görüştüğünü öğrendiği genç kızı tekme tokat dövdü!

Ş.G.'nin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, aynı gün içerisinde K.E. ve yanındaki Ö.A., H.Ç. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

Sevgilisiyle görüştüğünü öğrendiği genç kızı tekme tokat dövdü!

Olaya karıştığı belirtilen E.D.'nin ise arandığı öğrenildi.
Başkan Erdoğan Putin görüşmesi başladı
CHP'li Tüfekçioğlu'nun başkan vekilliği düşürüldü
Başkan Erdoğan'dan gençlere sosyal medya uyarısı! Düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz
Dmitro Kuleba: Türkiye görüşme organize ederse memnun oluruz
Sırbistan Cumhurbaşkanı 'Herkes benden sıkıldı' deyip buzdolabından çıktı!
Başkan Erdoğan açıkladı! Zelenskiy-Putin görüşmesi İstanbul'da mı yapılacak?
Rusya gazı kesecek mi? Resmi açıklama geldi: Putin kararnameyi imzalamıştı
Bakan Bozdağ'dan Semra Güzel ve Cemal Kaşıkçı davası açıklaması
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
Rusya: Mayınların 370'i Karadeniz'de
Ukrayna Rus topraklarındaki petrol rafinerisini vurdu!
İBB'nin hizmet aracında şok görüntü! Yol güvenliğini hiçe saydılar
Kredi ve kredi kartı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Ankaralıların toplu ulaşım çilesi sürüyor! Vatandaş duraklara otobüs duası asmaya başladı
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş Yavuz Ağıralioğlu'nun neden tasfiye edildiğini açıkladı
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem'
Hollanda'da skandal provokasyon hazırlığı!
81 ilde etiketler değişiyor! KDV indirimi bugün başlıyor!
Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Zayıf noktalardan saldıracaklar
Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere'den Putin'e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...
Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tonlarca altınla batmıştı: Görüntüleri ilk kez yayınlandı

Tonlarca altınla batmıştı: Görüntüleri ilk kez yayınlandı

Gaziantep'te korkutan patlama! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!

Gaziantep'te korkutan patlama! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

Sevgilisiyle görüştüğünü öğrendiği genç kızı tekme tokat dövdü!

Sevgilisiyle görüştüğünü öğrendiği genç kızı tekme tokat dövdü!

İstanbul'da trajikomik olay! Sitede 'hayalet komşu' paniği! Uzmanlar uyardı

İstanbul'da trajikomik olay! Sitede 'hayalet komşu' paniği! Uzmanlar uyardı