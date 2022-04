Karın ağrısı, kusma, ishal… Ailelere salgın uyarısı: Çocukları tehdit ediyor!

Geçen yılki verilere göre dünya çapında her yıl yaklaşık 700 milyona yakın kişiyi hasta eden ve 200 bin ölümle sonuçlanabildiğini belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, 'Norovirüs çok bulaşıcı mide ve bağırsak virüsüdür. Enfekte bir kişiyle doğrudan ya da dolaylı temas yoluyla çok hızlı bir şekilde geçebilir' dedi.TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT ALTINDA TUTABİLİYORProf. Dr. Vefik Arıca, 'Koronavirüs salgını henüz bitmeden çıkan başka bir virüs özellikle çocuk ve gençleri risk altında tutuyor. Çocuk aciller viral hastalıklarla salgın havası olmuş durumda. Bu viral hastalıklardan en önemlisi de norovirüs hastalığıdır. Çocuklarda bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle görülüyor ve toplum sağlığını tehdit altında tutabiliyor. Genellikle kapalı alanlarda çocukların birbirleriyle kaynaştığı, kimi yerlerde yemeklerden ve sulardan bulaştığından dolayı bulaştırıcı özelliğiyle dikkat çekmektedir' diye belirtti.ŞU AN CİDDİ BELİRTİLERLE ACİLDE ARTIŞ YAŞANIYORProf. Dr. Arıca, 'Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 yıldır artık toplumun ve çocukların bağışıklığı ciddi derecede düşmüş durumda. Bundan dolayı bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde norovirüs hastalığı daha sık hastalık yapabilir. Özellikle bir kış hastalığıdır. Şu an ciddi belirtilerle acilde artış yaşanıyor. Norovirüs, koronavirüs kadar etkin olmasa bile en az onun kadar bulaşıcı özelliği bulunmaktadır. Genellikle hastalık her ay görülebilmekle beraber özellikle kış mevsiminde kapalı ortamlarda kalındığından dolayı daha fazla görülüyor. 5 yaş altında daha sık görülebiliyor ama yaş sınırı olmadan herhangi bir yaşı da etkileyebiliyor.'5 YAŞ ALTINI ANİ BİR ŞEKİLDE ETKİLEYEBİLİR'Norovirüs enfeksiyonlarının belirtileri aniden başlayabilir ve özellikle 5 yaş altını ani bir şekilde etkileyebilir. Kuluçka süresi 18 ile 72 saat arasındadır. Norovirüs, karın ağrısı ve mide bulantısıyla başlar devamında ishal ve baş ağrısı, ateş, kas ağrıları, vücut ağrıları, mide ağrısı, mide krampları, halsizlik ve yorgunlukla kendini gösterebilir. Küçük çocuklarda, yaşlı bireylerde, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ciddi bulgulara hatta ölüme neden olabilir.'NOROVİRÜS HASTALIĞINI HERHANGİ BİR TEDAVİSİ VAR MI?'Hasta 1-3 gün içerisinde kendi kendini toparlayabilir. Virüs olduğu için herhangi bir ilaç tedavisi yok. Bol bol sıvı alıp dinlenerek hazmı kolay ürünler tüketmek gerekiyor. Yağlı ve kızartma türü yiyeceklerden uzaklaşarak daha çok haşlama yiyecekleri tüketmek faydalı olabilir. Çok az vakalarda hastanede yatış neden olabilir. Özellikle sıvı kaybı yaşayanlarda damar yolundan sıvı takviyesi yapılarak 1 ve 3 gün içinde tedavi mümkündür. Norovirüs dünya çapından her yıl yaklaşık 700 milyona yakın kişiyi hasta edebiliyor. Her yıl da yaklaşık 200 bin ölümle sonuçlanabiliyor. Bunlar 1 yıl önceki veriler. 5 yaş altındaki çocuklar daha sık etkilenebiliyor. Özellikle kış aylarında daha sık salgın yapabiliyor. ABD'de gıda hastalıkların yaklaşık yarısının nedeni norovirüstür.'HASTALARIN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞUNDA İLK BELİRTİ…'Norovirüs kuluçka süresi 18- 72 saattir. Hastaların büyük bir çoğunluğunda ilk belirti karın ağrısıdır. Karın ağrısından sonra genellikle mide bulantısı, kusma ve ishal eşlik edebilir. Hasta günde 4 ila 8 kez kansız, mukosız orta miktarda dışkılama ve ishal görülebilir. Çok az kişide ateş görülür. Ateş 37,5 dereceyi görebilir. Halsizlik, baş ağrısı, kas ve karın ağrıları 1 ve 3 gün arasında devam edebilir.'SUSUZ KALMAYA BAĞLI ÖLÜMLER OLABİLİR'Norovirüs çok bulaşıcı mide ve bağırsak virüsüdür. Enfekte bir kişiyle doğrudan ya da dolaylı temas yoluyla çok hızlı bir şekilde geçebilir. Özellikle hastaneler, okullar ve 5 yaş altındaki kreşlerde çok hızlı yayılabilir. En önemli komplikasyonları ve ölüm nedenlerinden biri dehidrasyondur. Yani vücudun susuz kalmasıdır. Eğer mide bulantıları, karın ağrısına eşlik eden bir kusma olayı var ise mutlaka damar yolundan sıvı tedavisi verilmelidir. Yoksa susuz kalmaya bağlı ölümler olabilir.'BU SEMPTOMLAR VARSA HASTANEYE GİDİNÖzellikle uzun süren norovirüs vakalarında vücut çok miktarda su kaybedebilir.Su kaybetmenin belirtiler nelerdir?-Ağız ve boğaz kuruluğu-İdrar çıkışında azalma-Koyu renkli idrar-Bebekler 6 ile 8 saat arasında bebek bezini ıslatmamışsa-Çocuklarda 12 saat içinde bir idrar yapmamışsa-Uyku hali ve yorgunluk-Ciddi baş dönmeleri-Kalp atışları hızlı ise-Bağışıklık sistemi düşükse-Önceden kronik bir rahatsızlığınız varsa-Bu semptomlar görüldüğünde hastaneye gidip damar yolundan tedavi yapılmalıdır.UNUTULMAMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ NOKTA…'Norovirüs için özel bir ilaç yoktur. Bakteriyel bir enfeksiyon değildir. Antibiyotikler norovirüs hastalığında kullanılmaz. Unutulmaması gereken en önemli nokta 1 ve 3 gün içinde norovirüs hastalığı kendi kendine geçebiliyor fakat vücudumuzda 2 hafta boyunca taşıyabiliriz. Bu neden etrafa bulaştırmamaya dikkat etmeliyiz. '