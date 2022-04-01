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İstanbul'daki müzakereler meyvesini veriyor! Rus askerleri Çernobil'den çekildi!

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmeler meyvelerini veriyor. Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini bilditrdi.

İstanbul'daki müzakereler meyvesini veriyor! Rus askerleri Çernobil'den çekildi!
Ekleme: 1.04.2022 - 09:21 Güncelleme: 1.04.2022 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'daki müzakereler meyvesini veriyor! Rus askerleri Çernobil'den çekildi!
Energoatom'dan yapılan açıklamada, 'Rus işgalci güçler, Çernobil Nükleer Santrali'ni terk etti. Santralde yabancı yok.' ifadesi kullanıldı.

'RUS GÜÇLERİ ESİR ALDIKLARI ASKERLERİ DE GÖTÜRDÜ'
Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, 'Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü.' bilgisi verildi.

İstanbul'daki müzakereler meyvesini veriyor! Rus askerleri Çernobil'den çekildi!

Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerininUluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu belirtilmişti.
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