Hatimle Teravih Namazı Kıldıran Camiler hangileri? 2022 İstanbul Hatime Teravih Namazı Kıldıran Camiler Listesi

İstanbul Hatimle Teravih Kıldıran Camiler Hangileri?



Hatimle teravih namazı kıldıran camiler listesi birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Ramazan ayının gelmesiyle birlikte teravihe gitmek isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındamerak edildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından 'Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır' açıklaması yapıldı. İşte birçok kişi tarafından merak edilen hatimle teravih kıldıran camiler şu şekilde;Şişli : MECİDİYEKÖY TEVFİKAĞAZADE C.Eyüpsultan : PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN C.Sarıyer : TARABYA AYDINEVLER EBUBEKİR C.Fatih : HOCA ÜVEYZ C.Gaziosmanpaşa : KÜÇÜKKÖY TATBİKAT C.Ümraniye : AHİ EVRAN MESCİDİÜmraniye : SANTRAL MUSTAFA AVNİ C.Sancaktepe : SAMANDIRA MERKEZ C.Fatih : KUMRULU MESCİDİFatih : ŞEHZADEBAŞI C.Bayrampaşa : KOCATEPE C.Maltepe : HÜSNİYE ARAT-MEHMET MACİT C.Fatih : YAVUZ SULTAN SELİM C.Eyüpsultan : ŞEVKİBEY C.Fatih : GAZİ AHMETPAŞA C.Gaziosmanpaşa : PROFESÖR MAHMUT ESAT COŞAN C.Bakırköy : M.KEMAL KIYMET DEMİR MESCİDİFatih : HEKİMOĞLU ALİPAŞA C.Fatih : SANKİYEDİM C.Adalar : HACI MEHMET KERSE MESCİDİKartal : MAARİFİ C.Fatih : ŞEVKET ÇUKURBOSTAN C.Fatih : İSKENDERPAŞA C.Fatih : HADIM İBRAHİMPAŞA C.Ataşehir : SELMAN-I FARİSİ C.Fatih : BEHRUZAĞA ODABAŞI C.Fatih : MURATPAŞA C.Şile : HACIOSMANAĞA C.Arnavutköy : ARNAVUTKÖY MERKEZ C.Eyüpsultan : ALİBEYKÖY HATİCE SULTAN C.Fatih : TAHİRAĞA C.Eyüpsultan : KIZILMESCİT C.Gaziosmanpaşa : KÜÇÜKKÖY MERKEZ C.Fatih : MUSTAFA MUSLİHİDDİN YARHİSAR CSarıyer : CUMHURİYET MH.HACIOSMAN C.Ümraniye : NECAT C.Avcılar : FETİH C.Eyüpsultan : ARPACI HAYRETTİN C.Sultangazi : MESCİDİ SELAM C.Eyüpsultan : HÜSEYİN ŞAHİN C.Beylikdüzü : SACİT ATEŞ C.Sultangazi : RAVZA C.Fatih : MİHRİMAH SULTAN C.Başakşehir : HZ.BİLALİ HABEŞİ C.Fatih : HACI HAMZA C.Fatih : YUSUF ŞUCAATTİN C.Ataşehir : BAĞLARİÇİ C.Üsküdar : ÖMER ÖZTÜRK C.Esenler : HZ.ALİ C.Sultanbeyli : ULU C.Fatih : SEYİTÖMER C.Fatih : SOĞANAĞA C.Sancaktepe : AZİZ BAYRAKTAR C.vei sizler için derledik. Konuyla ilgili birçok farklı gelişmeden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.