Demet Özdemir Kimdir? Demet Özdemir Kaç Yaşında?
Demet Özdemir birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Demet Özdemir kimdir sorusu yer aldı. Peki, Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşında? Demet Özdemir filmleri neler?
Demet Özdemir birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Demet Özdemir kimdir ve Demet Özdemir kaç yaşında soruları yer alıyor. Birçok kişi tarafından sevilen ünlü oyuncu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Demet Özdemir kimdir ve Demet Özdemir kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Demet Özdemir Kimdir?
Demet Özdemir birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Demet Özdemir kimdir sorusu yer aldı. Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli’nde dünyaya geldi. Annesi ve babasının ayrılmasının ardından ablasıyla birlikte İstanbul’a taşındı. Bengü’ye konserlerinde dansçı olarak görev almıştır. Efes Kızları kadrosunda dans kariyerine devam etmiştir. İki sene oyunculuk eğitimi almasının ardından Sana Bir Sır Vereceğim isimli diziyle oyunculuk kariyerine başladı. Demet Özdemir filmleri ve dizileri ise şu şekilde sıralanabilir;
Filmografisi
Sinema
Yıl Yapım Rol Notlar Yapımcı
2015 Tut Sözünü
Demet Başrol oyuncusu TAFF Pictures
2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun?
Aysel Başrol oyuncusu BKM
Televizyon
Yıl Yapım Rol Notlar Kanal
2013-2014 Sana Bir Sır Vereceğim
Aylin Gündoğdu Başrol oyuncusu FOX
2014 Kurt Seyit ve Şura
Alina Danrsu Yardımcı oyuncu Star TV
2015 Çilek Kokusu
Aslı Koçer Başrol oyuncusu
2016-2017 No: 309
Lale Yenilmez Başrol oyuncusu FOX
2018-2019 Erkenci Kuş
Sanem Aydın Başrol oyuncusu Star TV
2019-2021 Doğduğun Ev Kaderindir
Zeynep Göksu Tunahan Başrol oyuncusu TV8
2021 Çok Güzel Hareketler 2
Bir Demet Skeç Konuk oyuncusu Kanal D
İnternet
Yıl Yapım Rol Notlar Platform
2022 Aşk Taktikleri
Aslı Yıldırım Başrol oyuncusu Netflix
2022- Dünyayla Benim Aramda
İlkin Disney+
Reklam
Yıl Şirket/Ürün Kaynak Notlar
2012 Pegasus Hava Yolları
[11]
Reklam yüzü
2015 Freshco
[12]
Reklam yüzü
2016 Garnier
[13]
Reklam yüzü
2019 Pantene
- Reklam yüzü
Ödülleri ve adaylıkları
Yıl Ödül Töreni Kategori Proje Sonuç
2014 StarMetre Fan Faktör 2 Kristal Ödülleri Kristal Ödül Sana Bir Sır Vereceğim
Kazandı
2016 7. KTÜ Medya Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu Çilek Kokusu
Adaylık
2. Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık
43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu No 309
Adaylık
2017 1. Müzikonair Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık
Gelişim Üniversitesi 6. Medya Ödülleri Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Kazandı
2018 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu Erkenci Kuş
Kazandı
Medya Ve Sanat Ödülleri[14]
En İyi Dizi Çifti (Can Yaman ile birlikte) Kazandı
2019 19. İnternet Medyası Yılın En İyileri[15]
En İyi Dizi Çifti (Can Yaman ile birlikte) Kazandı
Murex D'or Ödülleri[10]
Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu Kazandı
Türkiye Gençlik Ödülleri[16]
En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Kazandı
Quality Ödülleri[17]
En Quality Kadın Oyuncu Kazandı
2020 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Doğduğun Ev Kaderindir
Adaylık