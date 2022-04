Demet Özdemir Kimdir? Demet Özdemir Kaç Yaşında?

Demet Özdemir Kimdir?



Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Annesi ve babasının ayrılmasının ardından ablasıyla birlikte İstanbul'a taşındı. Bengü'ye konserlerinde dansçı olarak görev almıştır. Efes Kızları kadrosunda dans kariyerine devam etmiştir. İki sene oyunculuk eğitimi almasının ardından Sana Bir Sır Vereceğim isimli diziyle oyunculuk kariyerine başladı. Demet Özdemir filmleri ve dizileri ise şu şekilde sıralanabilir;Yıl Yapım Rol Notlar Yapımcı2015 Tut SözünüDemet Başrol oyuncusu TAFF Pictures2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun?Aysel Başrol oyuncusu BKMYıl Yapım Rol Notlar Kanal2013-2014 Sana Bir Sır VereceğimAylin Gündoğdu Başrol oyuncusu FOX2014 Kurt Seyit ve ŞuraAlina Danrsu Yardımcı oyuncu Star TV2015 Çilek KokusuAslı Koçer Başrol oyuncusu2016-2017 No: 309Lale Yenilmez Başrol oyuncusu FOX2018-2019 Erkenci KuşSanem Aydın Başrol oyuncusu Star TV2019-2021 Doğduğun Ev KaderindirZeynep Göksu Tunahan Başrol oyuncusu TV82021 Çok Güzel Hareketler 2Bir Demet Skeç Konuk oyuncusu Kanal DYıl Yapım Rol Notlar Platform2022 Aşk TaktikleriAslı Yıldırım Başrol oyuncusu Netflix2022- Dünyayla Benim Aramdaİlkin Disney+Yıl Şirket/Ürün Kaynak Notlar2012 Pegasus Hava Yolları[11]Reklam yüzü2015 Freshco[12]Reklam yüzü2016 Garnier[13]Reklam yüzü2019 Pantene- Reklam yüzüYıl Ödül Töreni Kategori Proje Sonuç2014 StarMetre Fan Faktör 2 Kristal Ödülleri Kristal Ödül Sana Bir Sır VereceğimKazandı2016 7. KTÜ Medya Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu Çilek KokusuAdaylık2. Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu No 309Adaylık2017 1. Müzikonair Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu AdaylıkGelişim Üniversitesi 6. Medya Ödülleri Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Kazandı2018 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu Erkenci KuşKazandıMedya Ve Sanat Ödülleri[14]En İyi Dizi Çifti (Can Yaman ile birlikte) Kazandı2019 19. İnternet Medyası Yılın En İyileri[15]En İyi Dizi Çifti (Can Yaman ile birlikte) KazandıMurex D'or Ödülleri[10]Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu KazandıTürkiye Gençlik Ödülleri[16]En İyi Kadın Dizi Oyuncusu KazandıQuality Ödülleri[17]En Quality Kadın Oyuncu Kazandı2020 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Doğduğun Ev KaderindirAdaylık