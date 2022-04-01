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CHP'li vekiller terörist Mahir Çayan'ı mezarı başında andı

CHP Ankara İl Başkanlığı, THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan’ı mezarı başında andı. Anma törenine CHP Ankara milletvekilleri Tekin Bingöl, Yıldırım Kaya, Servet Ünsal ve Nihat Yeşil de katıldı.

CHP'li vekiller terörist Mahir Çayan'ı mezarı başında andı
Ekleme: 1.04.2022 - 01:06 Güncelleme: 1.04.2022 - 01:18 / Editör: Ozge Selin
CHP'li vekiller terörist Mahir Çayan'ı mezarı başında andı
Terör örgütü THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan, 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere'de öldürülmüştü.

CHP Ankara İl Başkanlığı, ölümünün 50. yıl dönümünde, terörist Çayan için anma töreni düzenlendi.

Çayan'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anma törenine CHP Ankara milletvekilleri Tekin Bingöl, Yıldırım Kaya, Servet Ünsal, Nihat Yeşil, CHP Ankara il ve ilçe gençlik kolları yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Çayan'ın mezarına üzerinde 'CHP' yazan çelenk bırakıldı.

CHP'li vekiller terörist Mahir Çayan'ı mezarı başında andı

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