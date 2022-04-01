2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." denildi.