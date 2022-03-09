APPLE'dan Türkiye kararı! Tüm ürünlere...

Son dakika haberi... ABD merkezli teknoloji firması Apple, Türkiye'deki fiyat listesini güncelledi. Rusya-Ukrayna savaşı gündeminde yeni bir karar alan firma, tüm ürünlerine yüzde 20'ye varan zamlar yaptı. Geride kalan gün yaklaşık 16 bin liradan alıcı bulan firmanın son telefonu iPhone 13, bugün 19 bin liradan satılıyor. Peki iPhone 13 mini 128 GB fiyatı ne kadar oldu? iPhone 13 Pro Max 256 GB kaç para? İşte detaylar...

​ABD'li teknoloji devi Apple, Türkiye'deki fiyat listesini 8 Mart 2022 tarihi itibarıyla güncelledi.Geçtiğimiz yılın son ayında da zam kararı alan firma, ürünlerine bugün yüzde 20'lik bir zam daha yaptı.Uzmanlara göre, zam kararında Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle döviz kurunda yaşanan hareketlilik etkili oldu.Geride kalan gün 16 bin 300 liradan satılan iPhone 13 128 GB, bugün itibarıyla 19 bin liradan alıcı bekliyor.Apple'ın kulaklık serisi AirPods ise 3 bin 800 liradan 4 bin 500 liraya yükseldi.İşte güncelleme sonrası yeni iPhone fiyatları:Yeni iPhone SE 3 fiyatı ve çıkış tarihi:Apple'ın açıklamalarına göre yeni iPhone SE 3'ün fiyatı ülkemizde 10.999 TL'den başlayacak. Cihazın hangi depolama kapasitelerine sahip olduğu belirtilmedi ancak 10.999 TL'lik fiyat 64 GB'lık modele ait olacak.