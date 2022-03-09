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1987 Kışında Neler Yaşandı? 1987 Kışında Ne Oldu?

İstanbul'da 1987 kışı hala unutulmayan günler arasında yer alıyor. Yeniden şiddetli kar yağışının etkili olacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, 1987 kışı nasıldı? 1987 kışında neler oldu? 1987 kışında neler yaşandı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 9.03.2022 - 16:04 Güncelleme: 9.03.2022 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
1987 Kışında Neler Yaşandı? 1987 Kışında Ne Oldu?
1987 kışında yaşananlar vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1987 kışında neler yaşandı ve 1987 kışında ne oldu soruları yer alıyor. İstanbul’da yoğun kar yağışının etkili olmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Mart Çarşamba gününden itibaren şiddetli kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Özellikle bazı uzmanlar İstanbul’da 1987 yılında yaşanan ve şehri etkisi altına alan şiddetli kar yağışı gibi bir durum ortaya çıkacağını belirtti. Bu nedenle 1987 yılında yaşananlar oldukça merak ediliyor. 1987 kışında neler yaşandı ve 1987 kışında ne oldu sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

1987 Kışında Neler Yaşandı? 1987 Kışında Ne Oldu?


1987 Kışında Neler Oldu?


İstanbul’da şiddetli kar yağışının etkili olacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. İstanbul için gerekli önlemlerin alınması amacıyla acil toplantı düzenlendi. Ardından İstanbul Valisi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla aldıkları önlemleri paylaştı. Oldukça şiddetli bir kar yağışının etkili olacağı özellikle 1987 yılında yaşanan ve 1 ay boyunca kenti etkisi altına alan kar yağışı ile benzer bir durum ortaya çıkacağı belirtilenler arasında yer alıyor. Birçok uzman tarafından da yarından itibaren etkili olacak kar yağışının 1987 yılındaki kar yağışı ile benzer olacağı belirtildi. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında 1987 kışında neler oldu ve 1987 kışında neler yaşandı soruları yer aldı. 4 Mart 1987 tarihinde İstanbul’da etkili olan kar yağışı 1 ay boyunca etkili olarak hayatı felç etmişti. 4-14 Mart tarihleri arasında kar kalınlığı insan boyundan daha fazla durumdaydı. Yaşamın durma noktasına gelmesinin ardından birçok vatandaş mağdur oldu. Bir gece içerisinde gelen bu fırtına 9 derecelik havayı birden -4 dereceye kadar düşürdü. Okullarda eğitime ve öğretime 2 hafta boyunca ara verildi. Kar nedeniyle birçok kişi iş yerlerine ulaşım sağlayamadı. Ayrıca tüp ve un fiyatlarında değişimler ortaya çıkmaya başladı. Günlerce elektrik ve su kesintisi yaşandı. Kar 1 ay boyunca yerde kaldı.

1987 Kışında Neler Yaşandı? 1987 Kışında Ne Oldu?

Karın erimesinin ardından da seller yaşanmaya başladı. Sarkıtlar düştü ve birçok olumsuz durum yaşandı. Bu nedenle 1987 kışı unutulmayan tarihler arasında yer alıyor. İstanbul’da 10 Mart 2022tarihi itibariyle etkili olacak kar yağışı da birçok kişi tarafından merak edildi. 1987 kışıyla benzer olacağının belirtilmesinin ardından AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak İstanbul'un uzun yıllar ortalamasına baktığımızda Mart'ta çok sık kar almaz. 1987 yılı özel bir yıldı. Şu anki beklenen durum mart ayı ortalamalarının üzerinde 87 kadar olmasa da ikinci sıraya yerleşir gibi gözüküyor. Çarşamba gece saatlerinden itibaren Sibirya soğukları hâkim olacak. Cumartesi pazar da yağış devam edecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

1987 kışı nasıldı ve 1987 kışında neler yaşandı sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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